Оккупанты днем в пятницу ударили по Одесской области баллистической ракетой, тип которой сейчас устанавливается. О последствиях будет известно позже. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.

Детали

Все произошло буквально в полдень, враг применил баллистическую ракету, тип устанавливается. О последствиях будет известно позже. Это уже не первый раз, когда враг применяет свои ракеты с временно оккупированного Крыма. Видим, что днем прибегает больше к атакам своими баллистическими ракетами, в том числе довольно часто применяет свои управляемые авиационные ракеты типа Х-59. Конечно, в прифронтовых территориях также активно применяют КАБы. Опасность сохраняется, а подробная информация будет известна совсем скоро - сказал Евлаш.

Он добавил, что активность использования баллистики именно днем связана с целями, которые ставят россияне.

Баллистику они запускают и днем, и ночью. Вероятно, это зависит от целей, которые ставит перед собой враг. Кое-где они видят целесообразность этого оружия днем. Конечно, мы видим в основном ночью атаки Ту-95, Ту-22. Преимущественно они используют их для комбинированных атак, поскольку ночью гораздо сложнее сбивать подобные ракеты, когда их достаточно много - добавил Евлаш.

Также он отметил, что за минувшие сутки оккупанты не применяли беспилотники типа "шахед", а также другое вооружение.

Напомним

Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в Одессе был слышен взрыв.