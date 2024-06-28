В пятницу днем оккупанты нанесли удар по Одесской области баллистической ракетой, последствия которого станут известны позже.
Оккупанты днем в пятницу ударили по Одесской области баллистической ракетой, тип которой сейчас устанавливается. О последствиях будет известно позже. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Воздушных сил Илья Евлаш, передает УНН.
Детали
Все произошло буквально в полдень, враг применил баллистическую ракету, тип устанавливается. О последствиях будет известно позже. Это уже не первый раз, когда враг применяет свои ракеты с временно оккупированного Крыма. Видим, что днем прибегает больше к атакам своими баллистическими ракетами, в том числе довольно часто применяет свои управляемые авиационные ракеты типа Х-59. Конечно, в прифронтовых территориях также активно применяют КАБы. Опасность сохраняется, а подробная информация будет известна совсем скоро
Он добавил, что активность использования баллистики именно днем связана с целями, которые ставят россияне.
Баллистику они запускают и днем, и ночью. Вероятно, это зависит от целей, которые ставит перед собой враг. Кое-где они видят целесообразность этого оружия днем. Конечно, мы видим в основном ночью атаки Ту-95, Ту-22. Преимущественно они используют их для комбинированных атак, поскольку ночью гораздо сложнее сбивать подобные ракеты, когда их достаточно много
Также он отметил, что за минувшие сутки оккупанты не применяли беспилотники типа "шахед", а также другое вооружение.
Напомним
Мэр Одессы Геннадий Труханов сообщал, что в Одессе был слышен взрыв.