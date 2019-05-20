Булава, печатка і двомовний виступ: як проходила інавгурація Зеленського

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КИЇВ. 20 травня УНН. Сьогодні відбулося урочисте засідання Верховної Ради на якому Володимир Зеленський склав присягу як Глава держави, передає кореспондент УНН.

Володимир Зеленський пішки прибув до будівлі Верховної Ради о 10:00, де розпочалося урочисте засідання.

На цей час у залі засідань Верховної Ради вже були присутні голова та судді КСУ, голова та члени ЦВК, народні депутати, чотири попередні президенти України, Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман та члени уряду, предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній та Святійший патріарх Філарет. Крім того на урочисту подію прибули близько 60 іноземних представництв, серед яких 5 делегацій були на чолі зі своїми президентами та представник вселенського патріархату.

З ложі для почесних гостей за інавгурацією спостерігали батьки Володимира Зеленського — Римма Володимирівна та Олександр Семенович і його дружина Олена, вказали у прес-службі АП.

На початку засідання Новообраний Президент України Володимир Зеленський склав присягу народові України та вступив на посаду Президента України. З рук голови КСУ Наталі Шаптали він отримав Знак Президента України, Гербову печатку Президента України, Булаву Президента України, перед цим голова ЦВК Тетяна Сліпачук вручила йому Посвідчення Президента України.

Одразу після урочистих обрядів новий Президент виступив із першою промовою, в якій переходив з Української на російську і навпаки, спілкувався з Олегом Ляшком. Депутат зауважив, що жителі Криму та Донбасу розуміють українську мову, на що Президент попросив Ляшка не ділити людей.

Під час урочистої промови з нагоди інавгурації з трибуни Верховної Ради Зеленський закликав урядовців написати заяви на звільнення. На таке прохання міністри України відреагували посмішкою. Потім Президент звернувся до народних депутатів поставивши перед ними завдання ухвалити низку законів: зняття депутатської недоторканності, про криміналізацію незаконного збагачення, Виборчий кодекс і зробити відкриті списки.

Після цього Володимир Зеленський оголосив про розпуск Верховної Ради, та дострокові вибори. Після цього депутати у сесійній залі почали підніматися з робочих місць та аплодувати стоячи. Також, Зеленський попросив нардепів відправити у відставку голів СБУ, ГПУ і Міноборони.

Після закриття засідання спікер парламенту Адрій Парубій завершив урочистості у Верховній Раді фразою “Було весело”.

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