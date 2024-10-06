Буданов отримав від Шмигаля відзнаку за внесок розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни
Київ • УНН
Начальник ГУР Кирило Буданов отримав відзнаку від прем'єр-міністра за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками. Буданов підкреслив важливість роботи кожного розвідника у протистоянні агресору.
Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов отримав від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.
Про це Буданов повідомив у Telegram, передає УНН.
Деталі
Отримав від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни. Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором - сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо
Нагадаємо
Генерал-лейтенант ГУР Кирило Буданов нагородив чеського волонтера та підполковника резерву Сил спеціальних операцій ЗС Чехії Яна Веверку медаллю "За сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня".