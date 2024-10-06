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Буданов отримав від Шмигаля відзнаку за внесок розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни

Буданов отримав від Шмигаля відзнаку за внесок розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни

Київ • УНН

 • 51290 перегляди

Начальник ГУР Кирило Буданов отримав відзнаку від прем'єр-міністра за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками. Буданов підкреслив важливість роботи кожного розвідника у протистоянні агресору.

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов отримав від прем’єр-міністра Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни.

Про це Буданов повідомив у Telegram, передає УНН.

Деталі

Отримав від прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відзнаку за внесок воєнної розвідки у боротьбі з російськими загарбниками під час війни. Ця символічна відзнака підкреслює роль і важливість роботи кожного розвідника й розвідниці, які щодня й щоночі працюють на різних ділянках боротьби з державою-агресором - сміливо, нестандартно, невтомно та наполегливо

- написав Буданов.
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Нагадаємо

Генерал-лейтенант ГУР Кирило Буданов нагородив чеського волонтера та підполковника резерву Сил спеціальних операцій ЗС Чехії Яна Веверку медаллю "За сприяння воєнній розвідці України ІІ ступеня". 

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
holovne-upravlinnia-rozvidky-ukrainaГоловне управління розвідки України
syly-spetsialnykh-operatsii-ukrainaСили спеціальних операцій Збройних сил України
kyrylo-budanovКирило Буданов
cheska-respublikaЧеська Республіка
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

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