Буданов получил от Шмыгаля награду за вклад разведки в борьбу с российскими захватчиками во время войны
Киев • УНН
Начальник ГУР Кирилл Буданов получил награду от премьер-министра за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками. Буданов подчеркнул важность работы каждого разведчика в противостоянии агрессору.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов получил от премьер-министра Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками во время войны.
Об этом Буданов сообщил в Telegram, передает УНН.
Детали
Получил от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбу с российскими захватчиками во время войны. Эта символическая награда подчеркивает роль и важность работы каждого разведчика и разведчицы, которые ежедневно и каждую ночь работают на разных участках борьбы с государством-агрессором - смело, нестандартно, неутомимо и настойчиво
Напомним,
Генерал-лейтенант ГУР Кирилл Буданов наградил чешского волонтераи подполковника резерва Сил специальных операций ВС Чехии Яна Веверку медалью «За содействие военной разведке Украины II степени».