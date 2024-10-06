Буданов получил от Шмыгаля награду за вклад разведки в борьбу с российскими захватчиками во время войны

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов получил от премьер-министра Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбе с российскими захватчиками во время войны.

Об этом Буданов сообщил в Telegram, передает УНН.

Детали

Получил от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля награду за вклад военной разведки в борьбу с российскими захватчиками во время войны. Эта символическая награда подчеркивает роль и важность работы каждого разведчика и разведчицы, которые ежедневно и каждую ночь работают на разных участках борьбы с государством-агрессором - смело, нестандартно, неутомимо и настойчиво - написал Буданов.

Напомним,

Генерал-лейтенант ГУР Кирилл Буданов наградил чешского волонтераи подполковника резерва Сил специальных операций ВС Чехии Яна Веверку медалью «За содействие военной разведке Украины II степени».