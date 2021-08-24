Британський уряд обговорить кримінальну відповідальність за в'їзд до Афганістану: каратимуть на 10 років

Цитата
“Ми розглядаємо всі можливі варіанти на цьому етапі щодо того, як ми будемо діяти в майбутньому. Це один із варіантів”, — цитує газета джерело. Пропозиції будуть обговорені пізніше цього тижня.
Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що скликав на вівторок, 24 серпня, зустріч лідерів G7 для обговорення кризи в Афганістані і закликав міжнародне співтовариство знайти способи запобігти його ескалації. Британія планує підштовхнути світових лідерів розглянути нові санкції проти “Талібану”.
Контекст
Бойовики руху “Талібан” 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що залишає країну, щоб не допустити кровопролиття. Віцепрезидент республіки Амрулла Салех заявив, що в умовах відсутності глави держави він за конституцією стає виконуючим обов’язки керівника країни, і закликав до збройного опору талібам. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників посольств.
Велика Британія заявила, що евакуювала
понад 7 тисяч осіб з Афганістану, додавши, що процес евакуації триватиме доти, доки це дозволить ситуація з безпекою, і що не визначено чіткої дати завершення евакуаційних рейсів.