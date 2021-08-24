Британський уряд обговорить кримінальну відповідальність за в'їзд до Афганістану: каратимуть на 10 років

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“Ми розглядаємо всі можливі варіанти на цьому етапі щодо того, як ми будемо діяти в майбутньому. Це один із варіантів”, — цитує газета джерело. Пропозиції будуть обговорені пізніше цього тижня.

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що скликав на вівторок, 24 серпня, зустріч лідерів G7 для обговорення кризи в Афганістані і закликав міжнародне співтовариство знайти способи запобігти його ескалації. Британія планує підштовхнути світових лідерів розглянути нові санкції проти “Талібану”.