Британское правительство обсудит уголовную ответственность за въезд в Афганистан: будут наказывать на 10 лет

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. Правительство Великобритании обсудит предложения по привлечению Афганистана в черный список, что позволит его власти сажать людей на срок до 10 лет, если будет доказано, что они посетили запрещенную территорию. Об этом сообщает газета The Telegraph, передает УНН.

Цитата

“Мы рассматриваем все возможные варианты на этом этапе о том, как мы будем действовать в будущем. Это один из вариантов ”, - цитирует газета источник. Предложения будут обсуждены позже на этой неделе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что созвал на вторник, 24 августа, встреча лидеров G7 для обсуждения кризиса в Афганистане и призвал международное сообщество найти способы предотвратить его эскалации. Великобритания планирует подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции против “Талибана”.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.

Великобритания заявила, что эвакуировали более 7000 человек из Афганистана, добавив, что процесс эвакуации будет продолжаться до тех пор, пока это позволит ситуация с безопасностью, и не определено четкой даты завершения эвакуационных рейсов.

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