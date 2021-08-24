Британское правительство обсудит уголовную ответственность за въезд в Афганистан: будут наказывать на 10 лет

Цитата

“Мы рассматриваем все возможные варианты на этом этапе о том, как мы будем действовать в будущем. Это один из вариантов ”, - цитирует газета источник. Предложения будут обсуждены позже на этой неделе.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что созвал на вторник, 24 августа, встреча лидеров G7 для обсуждения кризиса в Афганистане и призвал международное сообщество найти способы предотвратить его эскалации. Великобритания планирует подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции против “Талибана”.

Контекст

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил , что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил , что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.