Бойовики на Донбасі списують зброю та медикаменти - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 16 вересня. УНН. На Донбасі окупаційне командування вживає термінових заходів з припинення практики дострокового списання озброєння, військової техніки та матеріальних засобів. Про це повідомив під час брифінгу речник Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник із посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, передає УНН.
"За інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, командування ЗС РФ вживає термінових заходів з припинення у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ практики дострокового списання озброєння, військової техніки та матеріальних засобів", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, протягом поточного року значну кількість запасів військового майна, завезеного з Росії, було незаконно списано і вилучено в підрозділах, зі складів та баз зберігання для продажу у тому числі матеріальних засобів служб тилу, медичного обладнання, ліків та препаратів.
"У зв’язку з цим, протягом поточного тижня комісіями Південного ВО ЗС РФ буде здійснена масштабна перевірка служб озброєння і тилу російських окупаційних військ", - повідомив речник Міноборони.
За результатами їх роботи передбачається прийняття кадрових рішень та покарання винних осіб за недбале використання і зберігання матеріальних ресурсів відповідно до російського законодавства.
Нагадаємо, 15 вересня збройні формування Російської Федерації та її найманці 16 разів порушили режим припинення вогню.