Боевики на Донбассе списывают оружие и медикаменты - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. На Донбассе оккупационное командование принимает срочные меры по прекращению практики досрочного списания вооружения, военной техники и материальных средств. Об этом сообщил во время брифинга представитель Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, передает УНН.
"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование ВС РФ принимает срочные меры по прекращению в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ практики досрочного списания вооружения, военной техники и материальных средств", - говорится в сообщении.
В частности, в текущем году значительное количество запасов военного имущества, ввезенного из России, было незаконно списано и изъято в подразделениях, со складов и баз хранения для продажи в том числе материальных средств служб тыла, медицинского оборудования, лекарств и препаратов.
"В связи с этим, на текущей неделе комиссиями Южного ВО ВС РФ будет осуществлена масштабная проверка служб вооружения и тыла российских оккупационных войск", - сообщил представитель Минобороны.
По результатам их работы предполагается принятие кадровых решений и наказание виновных лиц за небрежное использование и хранение материальных ресурсов в соответствии с российским законодательством.
Напомним, 15 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 16 раз нарушили режим прекращения огня.