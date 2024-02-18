Боррель: "Кожен європеєць має зрозуміти, що ми перебуваємо в стані війни"

Верховний представник ЄС з питань закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що кожен громадянин європейських країн повинен зрозуміти, що Європа перебуває в стані війни. Про це він написав у соцмережі X, інформує УНН.

Кожен європеєць має зрозуміти, що ми перебуваємо в стані війни. Це вимагає від нас спільної роботи, більш швидкої та якісної. Ми повинні бути набагато спритнішими і точнішими. Ми не зможемо грати геополітичну роль, якщо не будемо готові захистити себе - написав Боррель у соцмережі X.

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