Ексгенсек НАТО заявив, що важливим є зняття обмежень на постачання зброї та максимальної допомоги Україні

ukenru
19:41 • 37629 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 87507 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 111658 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 113806 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 228012 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 155156 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 145753 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 132197 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121645 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112836 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
2.7 м/с
75 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124272 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130076 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 134356 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 110096 перегляди
Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

Окупанти на мотоциклах намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Сіверському та Краматорському напрямках

29 березня, 15:42 • 51861 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 228016 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 384426 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 439833 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 448268 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 357736 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 111658 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130076 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124272 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98295 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107627 перегляди
Актуальне
Ексгенсек НАТО заявив, що важливим є зняття обмежень на постачання зброї та максимальної допомоги Україні

Ексгенсек НАТО заявив, що важливим є зняття обмежень на постачання зброї та максимальної допомоги Україні

Київ • УНН

 • 37367 перегляди

Колишній генеральний секретар НАТО вважає важливим зняття обмежень на постачання зброї та максимальне збільшення допомоги Україні.

Під час зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що важливим є зняття обмежень на постачання зброї та максимальної допомоги Україні. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.

На Мюнхенській конференції з питань безпеки відбулася зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яку ми очолюємо разом з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном

- написав Єрмак.

За його словами, учасниками заходу також були колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, співголова партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур з Німеччини та колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер.

"Я наголосив, що вторгнення рф в Україну стало наслідком того, що Україна не приєдналася до НАТО. Закликав до швидкого запрошення України до Альянсу, яке стане сигналом рішучості союзників. Це важливо для зміцнення європейської безпеки та запобігання подальшій агресії з боку рф. Андерс Фог Расмуссен також наголосив, що важливим є зняття обмежень на постачання зброї та максимальної допомоги Україні. Він підкреслив, що Україна має право на захист та підтримку, особливо з урахуванням можливостей росії", - розповів Єрмак.

Він зазначив, що ця зустріч є важливим кроком у зміцненні безпеки України та підтримці її євроатлантичної інтеграції.

Доповнення

НАТО планує перебрати на себе координацію постачання зброї в Україну.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика
natoNATO
nimechchynaНімеччина
spolucheni-shtatyСполучені Штати
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,516.40
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,816.74