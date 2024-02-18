Ексгенсек НАТО заявив, що важливим є зняття обмежень на постачання зброї та максимальної допомоги Україні
Київ • УНН
Колишній генеральний секретар НАТО вважає важливим зняття обмежень на постачання зброї та максимальне збільшення допомоги Україні.
Під час зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України ексгенсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявив, що важливим є зняття обмежень на постачання зброї та максимальної допомоги Україні. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, передає УНН.
На Мюнхенській конференції з питань безпеки відбулася зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, яку ми очолюємо разом з колишнім генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном
За його словами, учасниками заходу також були колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, співголова партії "Союз 90/Зелені" Омід Нуріпур з Німеччини та колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер.
"Я наголосив, що вторгнення рф в Україну стало наслідком того, що Україна не приєдналася до НАТО. Закликав до швидкого запрошення України до Альянсу, яке стане сигналом рішучості союзників. Це важливо для зміцнення європейської безпеки та запобігання подальшій агресії з боку рф. Андерс Фог Расмуссен також наголосив, що важливим є зняття обмежень на постачання зброї та максимальної допомоги Україні. Він підкреслив, що Україна має право на захист та підтримку, особливо з урахуванням можливостей росії", - розповів Єрмак.
Він зазначив, що ця зустріч є важливим кроком у зміцненні безпеки України та підтримці її євроатлантичної інтеграції.
Доповнення
НАТО планує перебрати на себе координацію постачання зброї в Україну.