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Экс-генсек НАТО заявил, что важным является снятие ограничений на поставки оружия и максимальной помощи Украине

Экс-генсек НАТО заявил, что важным является снятие ограничений на поставки оружия и максимальной помощи Украине

Киев  •  УНН

18 февраля 2024, 11:29  •  5099 просмотра

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Бывший генеральный секретарь НАТО считает важным снятие ограничений на поставки оружия и максимальное увеличение помощи Украине.

Во время встречи Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что важным является снятие ограничений на поставки оружия и максимальной помощи Украине. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

На Мюнхенской конференции по вопросам безопасности состоялась встреча Международной рабочей группы по вопросам безопасности и евроатлантической интеграции Украины, которую мы возглавляем вместе с бывшим генеральным секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном

- написал Ермак.

По его словам, участниками мероприятия также были бывший государственный секретарь США Хиллари Клинтон, экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт, сопредседатель партии "Союз 90/Зеленые" Омид Нурипур из Германии и бывший специальный представитель США в Украине Курт Волкер.

"Я подчеркнул, что вторжение рф в Украину стало следствием того, что Украина не присоединилась к НАТО. Призвал к быстрому приглашению Украины в Альянс, которое станет сигналом решимости союзников. Это важно для укрепления европейской безопасности и предотвращения дальнейшей агрессии со стороны рф. Андерс Фог Расмуссен также отметил, что важным является снятие ограничений на поставки оружия и максимальной помощи Украине. Он подчеркнул, что Украина имеет право на защиту и поддержку, особенно с учетом возможностей России", - рассказал Ермак.

Он отметил, что эта встреча является важным шагом в укреплении безопасности Украины и поддержке ее евроатлантической интеграции.

Дополнение

НАТО планирует взять на себя координацию поставок оружия в Украину.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаПолитика
natoNATO
germaniyaГермания
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
Ексгенсек НАТО заявив, що важливим є зняття обмежень на постачання зброї та максимальної допомоги Україні
Former NATO Secretary General says it is important to lift restrictions on arms supplies and maximize assistance to Ukraine
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