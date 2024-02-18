Боррель: "Каждый европеец должен понять, что мы находимся в состоянии войны"
Киев • УНН
Верховный представитель ЕС заявил, что каждый европейский гражданин должен понимать, что Европа находится в состоянии войны с россией и должна работать вместе, чтобы защитить себя.
Верховный представитель ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозеп Боррель заявил, что каждый гражданин европейских стран должен понять, что Европа находится в состоянии войны. Об этом он написал в соцсети X, информирует УНН.
Каждый европеец должен понять, что мы находимся в состоянии войны. Это требует от нас совместной работы, более быстрой и качественной. Мы должны быть гораздо более ловкими и точными. Мы не сможем играть геополитическую роль, если не будем готовы защитить себя
Экс-генсек НАТО заявил, что важным является снятие ограничений на поставки оружия и максимальной помощи Украине18 февраля 2024, 11:29 • 20376 просмотров
Боррель: "Каждый европеец должен понять, что мы находимся в состоянии войны"
Верховный представитель ЕС заявил, что каждый европейский гражданин должен понимать, что Европа находится в состоянии войны с россией и должна работать вместе, чтобы защитить себя.
Экс-генсек НАТО заявил, что важным является снятие ограничений на поставки оружия и максимальной помощи Украине
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