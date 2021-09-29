Близько 6 тис. шкіл в Україні не досягли рекомендованого рівня вакцинації від COVID-19

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"За даними, які ми зібрали з регіонів, біля 6 тисяч закладів середньої освіти в Україні ще не досягли показника щеплення своїх працівників від COVID, рекомендованих урядом", - сказав міністр.

Деталі

Вакцинальна кампанія триває, і МОЗ закликає всіх, зокрема і працівників сфери освіти, щепитись проти коронавірусної хвороби.

"Для роботи при "червоному" рівні епіднебезпеки офлайн навчання буде можливим лише в тих закладах освіти, всі працівники якого пройшли повний курс вакцинації… Якщо хтось з керівників вважає, що це неможливо, я маю на це відповідь: ще перебуваючи в "жовтому" рівні епіднебезпеки (з 23 вересня - ред.), більше 900 шкіл досягли 100%-го охоплення вакцинацією працівників хоча б однією дозою вакцини проти COVID-19", - повідомив міністр.

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Додамо

За даними МОЗ на 24 вересня, в Україні 42% педагогічних працівників були повністю вакциновані від COVID-19.

Доповнення

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень - 20 вересня. Основна особливість нових правил - на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження "жовтої" та "червоної" зон. Сертифікати є двох видів - "жовті" та "зелені".

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у "жовту" зону карантину з 23 вересня.

При нових карантинних правилах дозволяється проведення масових заходів, якщо не менше як 80% організаторів таких заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть “жовтий” чи “зелений” COVID-сертифікат. За власником залишається рішення, чи надавати послуги лише вакцинованим клієнтам, чи дотримуватись усіх карантинних обмежень.

Школи та університети також працюватимуть за умови, якщо не менше 80% працівників мають “жовті” чи “зелені” COVID-сертифікати.