В Україні понад 40% освітян повністю вакциновані від COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. В Україні 42% педагогічних працівників повністю вакциновані від COVID-19. Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
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“Станом на вчора 80% медиків вже було вакциновано першою дозою та 63% двома дозами. Освітян — 62% першою дозою та 42% двома дозами”, — сказав Кузін.
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Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що уряд планує запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій.
Пізніше в уряді повідомили, що в Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.
За результатами засідання Державна комісія ТЕБ та НС з 23 вересня в усіх регіонах України буде встановлено “жовтий” рівень епіднебезпеки.
У зв’язку з цим у регіоні працюватимуть тільки ті заклади освіти, де вакциновано понад 80% людей у колективі.
Нагадаємо, дитячі садочки та молодші класи навчальних закладів будуть працювати незалежно від рівня епідемічної небезпеки в області.
Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомляв, що в Україні у “жовтій” зоні адаптивного карантину школи з рівнем вакцинації персоналу від COVID-19 нижче 80% мають перейти на дистанційне навчання.