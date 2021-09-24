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В Украине более 40% педагогов полностью вакцинированы от COVID-19

В Украине более 40% педагогов полностью вакцинированы от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 13381 просмотра

КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине 42% педагогических работников полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Цитата

“По состоянию на вчера 80% медиков уже было вакцинировано первой дозой и 63% двумя дозами. Педагогов — 62% первой дозой и 42% двумя дозами”, — сказал Кузин.

Добавим

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство планирует ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.

Позже в правительстве сообщили, что в Министерстве здравоохранения утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.

По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен “желтый” уровень эпидопасности.

В связи с этим в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% людей в коллективе.

Напомним, детские сады и младшие классы учебных заведений будут работать независимо от уровня эпидемической опасности в области.

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине в “желтой” зоне адаптивного карантина школы с уровнем вакцинации персонала от COVID-19 ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение.

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