В Украине более 40% педагогов полностью вакцинированы от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 24 сентября. УНН. В Украине 42% педагогических работников полностью вакцинированы от COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
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“По состоянию на вчера 80% медиков уже было вакцинировано первой дозой и 63% двумя дозами. Педагогов — 62% первой дозой и 42% двумя дозами”, — сказал Кузин.
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Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что правительство планирует ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций.
Позже в правительстве сообщили, что в Министерстве здравоохранения утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.
По результатам заседания Государственная комиссия ТЭБ и ЧС с 23 сентября во всех регионах Украины будет установлен “желтый” уровень эпидопасности.
В связи с этим в регионе будут работать только те учебные заведения, где вакцинировано более 80% людей в коллективе.
Напомним, детские сады и младшие классы учебных заведений будут работать независимо от уровня эпидемической опасности в области.
Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщал, что в Украине в “желтой” зоне адаптивного карантина школы с уровнем вакцинации персонала от COVID-19 ниже 80% должны перейти на дистанционное обучение.