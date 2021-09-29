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Около 6 тыс. школ в Украине не достигли рекомендованного уровня вакцинации от COVID-19

Около 6 тыс. школ в Украине не достигли рекомендованного уровня вакцинации от COVID-19

Киев  •  УНН

 • 14439 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. На сегодня в Украине около 6000 учреждений среднего образования не достигли показателя вакцинации своих работников от COVID-19, рекомендованных правительством. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время заседания правительства в среду, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"По данным, которые мы собрали из регионов, около 6000 учреждений среднего образования в Украине еще не достигли показателя прививки своих работников от COVID, рекомендованных правительством", - сказал министр.

Детали

Прививочная кампания продолжается, и Минздрав призывает всех, в том числе и работников сферы образования, прививаться против коронавирусной болезни.

"Для работы при "красном" уровне эпидопасности оффлайн обучение будет возможным только в тех учебных заведениях, все сотрудники которого прошли полный курс вакцинации... Если кто-то из руководителей считает, что это невозможно, я имею на это ответ: еще находясь в "желтом" уровне эпидопасности (с 23 сентября - ред.), более 900 школ достигли 100%-го охвата вакцинацией работников хотя бы одной дозой вакцины против COVID-19", - сообщил министр.

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Добавим

По данным Минздрава на 24 сентября, в Украине 42% педагогов были полностью вакцинированы от COVID-19.

Дополнение

13 сентября правительство установило новые карантинные правила. Они вступили в силу через неделю - 20 сентября. Основная особенность новых правил - на вакцинированных людей с COVID-сертификатом предлагается не распространять определенные ограничения "желтой" и "красной" зон. Сертификаты есть двух видов - "желтые" и "зеленые".

20 сентября правительство продлило действие карантина до нового года. Украина перешла в "желтую" зону карантина с 23 сентября.

При новых карантинных правилах разрешается проведение массовых мероприятий, если не менее 80% организаторов таких мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будет иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат. За владельцем остается решение, предоставлять услуги только вакцинированным клиентам, или придерживаться всех карантинных ограничений.

Школы и университеты также будут работать при условии, если не менее 80% работников имеют "желтые" или "зеленые" COVID-сертификаты.

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