Благодійний Фонд Ґейтсів направить всі свої зусилля на боротьбу з коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. Мільярдер та засновник компанії Microsoft Білл Ґейтс повідомив виданню Financial Times, що його Фонд, який наразі нараховує 40 мільярдів доларів, готовий направити всі свої ресурси на боротьбу з коронавірусом, навіть якщо від цього постраждають інші програми Фонду. Про це повідомляє УНН із посиланням на “Голос Америки”.
“Ми взяли організацію, яка раніше боролася з ВІЛ та малярією, а також поліомієлітом, та майже цілком переорієнтували її на боротьбу з поточною проблемою”, — сказав Ґейтс. На сьогодні Фонд Ґейтсів вже виділив 250 мільйонів доларів на боротьбу проти коронавірусу по всьому світу. Останні 150 мільйонів були направлені на розробку діагностики, лікування та вакцинації, а також додаткові ресурси для Африки та Південної Азії.
Ґейтс додав, що клінічні випробування нових ліків проти СНІДу будуть призупинені, натомість ці ресурси будуть направлені на розробку ліків проти коронавірусу.
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Мільярдер прогнозує, що пандемія коронавірусу коштуватиме світовій економіці десятки трильйонів доларів, деякі країни переживатимуть сповільнення економіки протягом років.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 8 617 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 209 — летальні.
Зокрема, 22 квітня Кабмін продовжив карантин на території країни до 11 травня включно.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.