Благотворительный Фонд Гейтсов направит все свои усилия на борьбу с коронавирусом

КИЕВ. 27 апреля. УНН. Миллиардер и основатель компании Microsoft Билл Гейтс сообщил изданию Financial Times, что его Фонд, который сейчас насчитывает 40 млрд долларов, готов направить все свои ресурсы на борьбу с коронавирусом, даже если от этого пострадают другие программы Фонда. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".