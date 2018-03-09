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БК "Лейкерс" мінімально переміг "Орландо" у матчі НБА

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КИЇВ. 8 березня. УНН. На арені “Стейплс-центру” в Лос-Анджелесі за присутності 18 997 уболівальників баскетболісти “Лейкерс” приймали “Орландо Меджик” у протистоянні регулярного чемпіонату НБА, передає кореспондент УНН.

Стартовий відрізок провели краще гості (23:32), проте в другій чверті “Лейкерс” зробили ривок і захопили лідируючу позицію у протистоянні. Під завершення баталії баскетболісти “Меджик” активізувалися — триочковий від щита у виконанні Аарона Гордона призвів до скорочення рахунку в 5 очок, а прохід Джонатана Сіммонса допоміг скоротити відставання до мінімального — 106:105.

Промах від зіркового новачка Лонзо Болла міг призвести до поразки клубу з Лос-Анджелесу, адже у відповідь вони пропустили два очки від Гордона і поступалися одним пунктом. Однак порушення правил на центровому Бруку Лопезу дозволило “бігмену” стати на лінію штрафної з якої він був точним — 108:107.

У складі переможців відзначимо 27 очок Лопеза, дабл-дабл Кайла Кузьми — 20 + 10 підбирань. За “Меджик” дабл-дабли оформили Гордон 28 + 14 пд і Вучевіч 24 + 12 пд.

Зазначимо, що “Лейкерс” мають 29 виграшів при 35 поразках — 11 на Заході, а “Орландо” тільки 20 разів перемагали при 45 поразках — 14 на Сході.

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