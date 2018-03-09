БК "Лейкерс" минимально победил "Орландо" в матче НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. На арене “Стейплс-центра” в Лос-Анджелесе в присутствии 18 997 болельщиков баскетболисты “Лейкерс” принимали “Орландо Мэджик” в противостоянии регулярного чемпионата НБА, передает корреспондент УНН.
Стартовый отрезок провели лучше гости (23:32), однако во второй четверти “Лейкерс” сделали рывок и захватили лидирующие позиции в противостоянии. Под конец баталии баскетболисты “Мэджик” активизировались — трехочковый от щита в исполнении Аарона Гордона привел к сокращению счета в 5 очков, а проход Джонатана Симмонса помог сократить отставание до минимального — 106:105.
Промах от звездного новичка Лонге Болла мог привести к поражению клуба из Лос-Анджелеса, ведь в ответ они пропустили два очка от Гордона и уступали одним пунктом. Однако нарушение правил на центровой Бруке Лопез позволило “бигмены” стать на линию штрафной с которой он был точным — 108:107.
В составе победителей отметим 27 очков Лопеза, дабл-дабл Кайла Кузьмы — 20+10 подборов. За “Мэджик” дабл-дабл оформили Гордон 28+14 пд и Вучевич 24+12 ю.
Отметим, что “Лейкерс” имеют 29 выигрышей при 35 поражениях — 11 на Западе, а “Орландо” только 20 раз побеждали при 45 поражениях — 14 на Востоке.