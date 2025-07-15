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Біткоїн обвалився після досягнення історичного максимуму

Київ • УНН

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Біткоїн впав на 3,2% до $117 386 після рекордного зростання вище $123 000. Відкат стався на тлі оптимізму щодо законодавства США про цифрові активи та ралі ризикових активів.

Біткоїн обвалився після досягнення історичного максимуму

Біткоїн впав після рекордного зростання, яке підняло найбільший цифровий токен вище позначки в 120 000 доларів, пише УНН з посиланням на Bloomberg.

Деталі

Криптовалюта впала на 3,2%, що стало максимальним зниженням більш ніж за три тижні, і у вівторок до 12:40 за сінгапурським часом торгувалася на рівні $117 386. Ефір, що займає друге місце, впав на 1,4%, а інші менші монети, включаючи XRP і Solana2, також впали майже на 2%.

Відкат стався після того, як у понеділок біткоїн вперше піднявся вище за $123 000. Зростання було обумовлене оптимізмом щодо потенційного прогресу в законодавстві США про цифрові активи, що може сприяти просуванню криптодружньої програми президента США Дональда Трампа. Криптовалюта також виграла від недавнього ралі інших ризикових активів, включаючи майже рекордно високі американські акції, на тлі ослаблення побоювань щодо економічних наслідків нової торгової війни Трампа.

"Це лише стандартний відкат після перегріву ринку", - заявив Стефан фон Геніш, директор з позабіржової торгівлі в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні криптокастодіальної компанії Bitgo Inc.

Він додав, що наступним ключовим рівнем підтримки для біткоїну є $114 000 - рівень, який раніше спровокував ліквідацію великої кількості коротких позицій.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ТехнологіїФінанси
Біткойн
Bloomberg
Дональд Трамп
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