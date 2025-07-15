Биткойн обвалился после достижения исторического максимума

Биткойн упал после рекордного роста, который поднял крупнейший цифровой токен выше отметки в 120 000 долларов, пишет УНН со ссылкой на Bloomberg.

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Криптовалюта упала на 3,2%, что стало максимальным снижением более чем за три недели, и во вторник к 12:40 по сингапурскому времени торговалась на уровне $117 386. Эфир, занимающий второе место, упал на 1,4%, а другие меньшие монеты, включая XRP и Solana2, также упали почти на 2%.

Откат произошел после того, как в понедельник биткойн впервые поднялся выше $123 000. Рост был обусловлен оптимизмом относительно потенциального прогресса в законодательстве США о цифровых активах, что может способствовать продвижению криптодружественной программы президента США Дональда Трампа. Криптовалюта также выиграла от недавнего ралли других рисковых активов, включая почти рекордно высокие американские акции, на фоне ослабления опасений относительно экономических последствий новой торговой войны Трампа.

"Это лишь стандартный откат после перегрева рынка", - заявил Стефан фон Гениш, директор по внебиржевой торговле в Азиатско-Тихоокеанском регионе криптокастодиальной компании Bitgo Inc.

Он добавил, что следующим ключевым уровнем поддержки для биткойна является $114 000 - уровень, который ранее спровоцировал ликвидацию большого количества коротких позиций.

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