Білий дім хоче припинити фінансування розслідування злочинів рф в Україні - Reuters

Білий дім рекомендував припинити фінансування США для майже двох десятків програм, що займаються розслідуванням воєнних злочинів і забезпеченням відповідальності у різних країнах світу, зокрема М'янмі, Сирії та Україні Про це повідомляє Reuters посилаючись на обізнані джерела, пише УНН.

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За інформацією виданння, адміністративно-бюджетне управління Білого дому в середу надіслало Державному департаменту листа з пропозиціями припинити фінансування низки програм.

Три джерела розповіли агентству, що кілька програм, які планується припинити, реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.

Це зокрема проєкт Global Rights Compliance, який допомагає збирати докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності по всій Україні, таких як сексуальне насильство і тортури.

Нагадаємо

У березні США повідомили Євроюст про припинення участі в групі моніторингу воєнних злочинів рф в Україні. ICPA за підтримки Євроюсту продовжує роботу.