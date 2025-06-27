Білий дім хоче припинити фінансування розслідування злочинів рф в Україні - Reuters
Київ • УНН
Білий дім пропонує припинити фінансування програм, які займаються розслідуванням воєнних злочинів у різних країнах, включаючи Україну. Це стосується і проєкту Global Rights Compliance, що збирає докази злочинів, таких як сексуальне насильство та тортури.
Білий дім рекомендував припинити фінансування США для майже двох десятків програм, що займаються розслідуванням воєнних злочинів і забезпеченням відповідальності у різних країнах світу, зокрема М'янмі, Сирії та Україні Про це повідомляє Reuters посилаючись на обізнані джерела, пише УНН.
Деталі
За інформацією виданння, адміністративно-бюджетне управління Білого дому в середу надіслало Державному департаменту листа з пропозиціями припинити фінансування низки програм.
Три джерела розповіли агентству, що кілька програм, які планується припинити, реалізують проєкти з притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні.
Це зокрема проєкт Global Rights Compliance, який допомагає збирати докази воєнних злочинів і злочинів проти людяності по всій Україні, таких як сексуальне насильство і тортури.
Нагадаємо
У березні США повідомили Євроюст про припинення участі в групі моніторингу воєнних злочинів рф в Україні. ICPA за підтримки Євроюсту продовжує роботу.