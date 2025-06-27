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Financial Times
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Белый дом хочет прекратить финансирование расследования преступлений РФ в Украине - Reuters

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Белый дом предлагает прекратить финансирование программ, занимающихся расследованием военных преступлений в различных странах, включая Украину. Это касается и проекта Global Rights Compliance, который собирает доказательства преступлений, таких как сексуальное насилие и пытки.

Белый дом хочет прекратить финансирование расследования преступлений РФ в Украине - Reuters

Белый дом рекомендовал прекратить финансирование США для почти двух десятков программ, занимающихся расследованием военных преступлений и обеспечением ответственности в различных странах мира, в частности Мьянме, Сирии и Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники, пишет УНН.

Подробности

По информации издания, административно-бюджетное управление Белого дома в среду направило Департаменту Государственного департамента письмо с предложениями по прекращению финансирования ряда программ.

Три источника сообщили агентству, что несколько программ, которые планируется прекратить, реализуют проекты по привлечению к ответственности за военные преступления в Украине.

Это, в частности, проект Global Rights Compliance, который помогает собирать доказательства военных преступлений и преступлений против человечности по всей Украине, таких как сексуальное насилие и пытки.

Напомним

В марте США сообщили Евроюст о прекращении участия в группе мониторинга военных преступлений РФ в Украине. ICPA при поддержке Евроюста продолжает работу.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

политикаНовости Мира
Государственный департамент Соединенных Штатов Америки
Белый дом
Reuters
Мьянма
Сирия
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