Біля патруля ОБСЄ у Пікузах пролунав вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Неподалік від патруля Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на окупованій території Донбасу пролунав вибух. Про це йдеться в звіті ОБСЄ, оприлюдненому у понеділок, передає УНН.
Так, повідомляється, що у неділю, 1 вересня патруль СММ у складі п’ятьох співробітників Місії на двох броньованих автомобілях перебував на вулиці Ахматової в північно-східній частині тимчасово окупованого населеного пункту Пікузи, де спостерігачі проводили оцінку місць вогневого ураження. На місці також були три члени збройних формувань та дві особи з камерами.
“О 12:20 члени патруля Місії (троє з яких були ззовні, а двоє перебували всередині автомобілів СММ) почули та побачили вибух (за оцінкою, розрив снаряда) на дорозі на відстані близько 30 м на південний захід. Незабаром після цього спостерігачі помітили, як на дорогу біля місця вибуху впав хвостовик реактивної гранати. Члени патруля Місії відразу сіли до автомобілів та залишили це місце, від’їхавши приблизно на 2,5 км східніше Пікуз”, — йдеться в звіті.
Зазначається також, що, перебуваючи там, спостерігачі у період із 12:40 до 12:46 зафіксували 10 вибухів невизначеного походження на невстановленій відстані в південно-західному напрямку. Згодом команда СММ повернулася до своєї бази в Маріуполі.
Як повідомляв УНН, раніше ОБСЄ заявили, що бойовики зірвали демонтаж фортифікаційних споруд у Станиці Луганській.