білорусь призупиняє дію Договору про звичайні збройні сили з Польщею та Чехією
Київ • УНН
білорусь призупиняє дію Договору про звичайні збройні сили з Польщею та Чеською Республікою у відповідь на їхнє попереднє призупинення зобов'язань за цим договором щодо білорусі.
білорусь призупинила дію Договору про звичайні збройні сили в Європі стосовно Польщі та Чехії (ДЗЗСЄ). Документ опублікували у середу на Національному правовому порталі білорусі, передає DW, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що зконопроект про зупинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) було внесено до білоруського парламенту 5 квітня.
У серпні 2022 року Чехія повідомила про зупинення виконання своїх зобов'язань за договором щодо білорусі. У березні 2023 року те саме зробила Польща. У вересні 2023 року Палата представників рб ухвалила законопроект про припинення дії Договору про звичайні збройні сили в Європі щодо Польщі та Чехії.
Довідково
У 1990 році Договір про звичайні збройні сили в Європі підписали в Парижі шість держав Організації Варшавського договору (ВВС), включаючи срср, а також 16 країн НАТО. Він регулює допустиму кількість бойових танків та броньованих машин, артилерійських одиниць, ударних вертольотів та бойових літаків, а також механізми перевірки дотримання зобов'язань (обмін інформацією та проведення інспекцій).
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