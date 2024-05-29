беларусь приостанавливает действие Договора об обычных вооруженных силах с Польшей и Чехией

беларусь приостановила действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии (ДОВСЕ). Документ опубликовали в среду на Национальном правовом портале беларуси, передает DW, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что зконопроект о приостановлении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) был внесен в белорусский парламент 5 апреля.

В августе 2022 года Чехия сообщила о приостановлении выполнения своих обязательств по договору в отношении беларуси. В марте 2023 года то же самое сделала Польша. В сентябре 2023 года Палата представителей РБ приняла законопроект о прекращении действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении Польши и Чехии.

Справочно

В 1990 году Договор об обычных вооруженных силах в Европе подписали в Париже шесть государств Организации Варшавского договора (ВВС), включая ссср, а также 16 стран НАТО. Он регулирует допустимое количество боевых танков и бронированных машин, артиллерийских единиц, ударных вертолетов и боевых самолетов, а также механизмы проверки соблюдения обязательств (обмен информацией и проведение инспекций).

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