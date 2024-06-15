Безпекова ситуація в Чорному морі: на Одещині пройшов міжнародний форум Black Sea Security Forum
Київ • УНН
Міжнародний форум з безпеки Чорного моря відбувся в Одесі, щоб обговорити ситуацію з безпекою в Чорному морі та шляхи вирішення нагальних проблем, таких як розмінування, вільне судноплавство та додаткові системи протиповітряної оборони для важливих зернових хабів.
В Одесі відбувся Black Sea Security Forum, де було обговорено безпекову ситуацію в Чорному морі та шляхи вирішення нагальних проблем. Про це інформує очільник Одеської облдержадміністрацій Олег Кіпер, передає УНН.
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Більше трьох сотень учасників з усього світу зібралися в Одесі на Black Sea Security Forum аби обговорити безпекову ситуацію в Чорному морі та шляхи вирішення нагальних проблем, зокрема розмінування акваторії, вільне судноплавство, додаткові системи ППО. Порти великої Одеси - одні з найважливіших зернових хабів світу, тому їм потрібен особливий захист. Це одна з головних тем форуму
Кіпер подякував організаторам за проведення корисного заходу на Одещині.
Також дякую нашим міжнародним партнерам, які в цей складний і небезпечний час не побоялися приїхати та допомогти нашому регіону та країні
Нагадаємо, очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер виступив на Конференції з питань відновлення України у Берліні під час панелі "Використання міжнародного територіального партнерства для відновлення та наближення до ЄС". Там він поінформував іноземних партнерів щодо ситуації в Одеській області, про досвід регіону та проблеми, з якими він стикається.
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