Енергетика, промисловість, містобудування: Кіпер назвав пріоритети Одещини на берлінській конференції з відновлення

Очільник Одеської облдержадміністрації Олег Кіпер виступив на Конференції з питань відновлення України у Берліні під час панелі "Використання міжнародного територіального партнерства для відновлення та наближення до ЄС", передає УНН.

Поінформував іноземних партнерів щодо ситуації в Одеській області, про досвід нашого регіону та проблеми, з якими стикаємося. Одещина постійно працює над розвитком співробітництва. Наразі область та громади мають понад 170 діючих угод з регіонами країн Європи та світу

Він додав, що на Конференції окрему увагу приділили ініціативі "Патронат країн". За словами Кіпера, ініціатива є важливою складовою забезпечення довгострокового відновлення регіонів України, що постраждали від війни.

Одним із прикладів успішного впровадження цієї ініціативи є патронат Італії щодо відновлення Одеської області. Динамічний процес, який розпочався 02 жовтня 2023 року із заяви Віце-прем’єр-міністра – Міністра закордонних справ та міжнародного співробітництва Італії Антоніо Таяні про взяття під патронат Одеси та Одеської області. Вже у лютому 2024 року відбулося підписання Угоди між Італійською Республікою та ЮНЕСКО, відповідно до якої Італія робить внесок 500 тис. євро на відновлювальні роботи у Спасо-Преображенському соборі. Основними сферами в довгостроковій перспективі стануть: енергетика, інфраструктура, промисловість, містобудування. Цінуємо активну позицію уряду Італії щодо підтримки швидкого відновлення України, Одеської області зокрема