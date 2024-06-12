Энергетика, промышленность, градостроительство: Кипер назвал приоритеты Одесской области на берлинской конференции по восстановлению

Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер выступил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине во время панели "Использование международного территориального партнерства для восстановления и приближения к ЕС", передает УНН.

Проинформировал иностранных партнеров о ситуации в Одесской области, об опыте нашего региона и проблемах, с которыми сталкиваемся. Одесская область постоянно работает над развитием сотрудничества. Сейчас область и громады имеют более 170 действующих соглашений с регионами стран Европы и мира - пишет Кипер.

Он добавил, что на Конференции отдельное внимание уделили инициативе "Патронат стран". По словам Кипера, инициатива является важной составляющей обеспечения долгосрочного восстановления регионов Украины, пострадавших от войны.

Одним из примеров успешного внедрения этой инициативы является патронат Италии по восстановлению Одесской области. Динамичный процесс, который начался 02 октября 2023 года с заявления Вице-премьер-министра - Министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Антонио Таяни о взятии под патронат Одессы и Одесской области. Уже в феврале 2024 года состоялось подписание Соглашения между Итальянской Республикой и ЮНЕСКО, в соответствии с которым Италия делает взнос 500 тыс. евро на восстановительные работы в Спасо-Преображенском соборе. Основными сферами в долгосрочной перспективе станут: энергетика, инфраструктура, промышленность, градостроительство. Ценим активную позицию правительства Италии по поддержке быстрого восстановления Украины, Одесской области в частности - информирует он.

Кипер рассказал, что власти Одесской области параллельно планируют сотрудничать с отдельными итальянскими регионами для реализации конкретных инициатив и проектов, которые учитывают специфические потребности и возможности обеих сторон.