В Одессе состоялся Black Sea Security Forum, где обсуждалась ситуация с безопасностью в Черном море и пути решения насущных проблем. Об этом информирует глава Одесской облгосадминистраций Олег Кипер, передает УНН.

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Более трех сотен участников со всего мира собрались в Одессе на Black Sea Security Forum, чтобы обсудить ситуацию с безопасностью в Черном море и пути решения насущных проблем, в частности разминирование акватории, свободное судоходство, дополнительные системы ПВО. Порты большой Одессы - одни из важнейших зерновых хабов мира, поэтому им нужна особая защита. Это одна из главных тем форума глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер

Кипер поблагодарил организаторов за проведение полезного мероприятия в Одесской области.

Также спасибо нашим международным партнерам, которые в это сложное и опасное время не побоялись приехать и помочь нашему региону и стране глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер

Напомним, глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер выступил на Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине во время панели "Использование международного территориального партнерства для восстановления и приближения к ЕС". Там он проинформировал иностранных партнеров о ситуации в Одесской области, об опыте региона и проблемах, с которыми он сталкивается.

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