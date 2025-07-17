Без власного житла, проте з двома автівками та зарплатою в 1,5 млн гривень: декларація Тараса Качки

Новообраний віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка не володіє власним житлом, проте має дві автівки, одна з яких 2022 року, та отримав за минулий рік зарплату в понад 1,5 млн гривень на посаді заступника міністра економіки - торгового представника України. Про це пише УНН з посиланням на електронну декларацію Качки.

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Сьогодні Верховна Рада підтримала оновлений склад Кабінету Міністрів України, запропонований новообраним Прем’єр-міністром Юлією Свириденко. Заступник Свириденко та торговий представник України Тарас Качка отримав посаду віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

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Відповідно до декларації Качки, міністр має право користування квартирою у Києві площею 122,6 кв.м., яка належить його дружині Заворітній Галині, а окремо його дружина має у спільній власності квартиру у Львові площею 80 кв.м.

Також міністр має два автомобілі - Ford Focus 2013 року, придбаний того ж року за 200 тис. гривень, а також Peugeot 5008 2022 року випуску, придбаний також у 2022 році за 1 млн 652 тис. 490 гривень.

Минулого року на посаді заступника міністра, Качка заробив 1 млн 565 тис. 643 гривень, що на 285 тис. 923 гривні більше, ніж у 2023 році, а також отримав 695 гривень відсотками від ПриватБанку.

Готівкою Качка зберігає 3 тис. доларів, а також тримає в банку 215 тис. 439 гривень.