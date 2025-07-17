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Без собственного жилья, но с двумя автомобилями и зарплатой в 1,5 млн гривен: декларация Тараса Качки

Киев • УНН

 • 2594 просмотра

Тарас Качка, новоназначенный вице-премьер-министр, не имеет собственного жилья, но владеет двумя автомобилями, один из которых 2022 года выпуска. Его годовая зарплата на предыдущей должности составила более 1,5 миллиона гривен.

Без собственного жилья, но с двумя автомобилями и зарплатой в 1,5 млн гривен: декларация Тараса Качки

Новоизбранный вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка не владеет собственным жильем, однако имеет две машины, одна из которых 2022 года, и получил за прошлый год зарплату в более чем 1,5 млн гривен на должности заместителя министра экономики - торгового представителя Украины. Об этом пишет УНН со ссылкой на электронную декларацию Качки. 

Детали

Сегодня Верховная Рада поддержала обновленный состав Кабинета Министров Украины, предложенный новоизбранным Премьер-министром Юлией Свириденко. Заместитель Свириденко и торговый представитель Украины Тарас Качка получил должность вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. 

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Согласно декларации Качки, министр имеет право пользования квартирой в Киеве площадью 122,6 кв.м., которая принадлежит его жене Заворитной Галине, а отдельно его жена имеет в совместной собственности квартиру во Львове площадью 80 кв.м. 

Также министр имеет два автомобиля - Ford Focus 2013 года, приобретенный в том же году за 200 тыс. гривен, а также Peugeot 5008 2022 года выпуска, приобретенный также в 2022 году за 1 млн 652 тыс. 490 гривен. 

В прошлом году на должности заместителя министра, Качка заработал 1 млн 565 тыс. 643 гривен, что на 285 тыс. 923 гривны больше, чем в 2023 году, а также получил 695 гривен процентами от ПриватБанка. 

Наличными Качка хранит 3 тыс. долларов, а также держит в банке 215 тыс. 439 гривен. 

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономикаполитика
Юлия Свириденко
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Украина
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