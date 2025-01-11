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Байден у понеділок виступить у Держдепі та підсумує зовнішню політику США за своєї каденції

Байден у понеділок виступить у Держдепі та підсумує зовнішню політику США за своєї каденції

Київ • УНН

 • 31947 перегляди

Джо Байден виступить у Держдепартаменті США 13 січня з підсумковою промовою про досягнення у зовнішній політиці. Президент розповість про розширення НАТО, підтримку України та співпрацю з азійськими союзниками.

У понеділок, 13 січня, президент США Джо Байден виступить у Державному департаменті США із завершальною промовою, щоб визначити важливі досягнення його адміністрації у зовнішній політиці. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.

Деталі

Зазначається, що про виступ Джо Байдена повідомив високопосадовець адміністрації, який побажав залишитися неназваним, щоб попередньо ознайомитися з планами виступу.

Очікується, що Байден у своїй промові говоритиме про зусилля своєї команди щодо розширення НАТО, згуртування союзників для надання Україні постійного потоку військової допомоги

- пише АР.

Також передбачається, що Байден згадає про укладення угоди про безпеку та співробітництво між Японією, Південною Кореєю та іншими країнами.

В Associated Press нагадали, що в 2021 році Байден уже виголошував промову в Держдепі. Тоді він говорив про плановану зовнішню політику своєї команди на початку президентського терміну.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден, як очікується, оголосить про нові санкції, спрямовані проти економіки росії, цього тижня, у межах заходів щодо зміцнення військових зусиль України проти рф до вступу Дональда Трампа на посаду.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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