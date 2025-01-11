Байден у понеділок виступить у Держдепі та підсумує зовнішню політику США за своєї каденції
Київ • УНН
Джо Байден виступить у Держдепартаменті США 13 січня з підсумковою промовою про досягнення у зовнішній політиці. Президент розповість про розширення НАТО, підтримку України та співпрацю з азійськими союзниками.
У понеділок, 13 січня, президент США Джо Байден виступить у Державному департаменті США із завершальною промовою, щоб визначити важливі досягнення його адміністрації у зовнішній політиці. Про це інформує Associated Press (АР), передає УНН.
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Зазначається, що про виступ Джо Байдена повідомив високопосадовець адміністрації, який побажав залишитися неназваним, щоб попередньо ознайомитися з планами виступу.
Очікується, що Байден у своїй промові говоритиме про зусилля своєї команди щодо розширення НАТО, згуртування союзників для надання Україні постійного потоку військової допомоги
Також передбачається, що Байден згадає про укладення угоди про безпеку та співробітництво між Японією, Південною Кореєю та іншими країнами.
В Associated Press нагадали, що в 2021 році Байден уже виголошував промову в Держдепі. Тоді він говорив про плановану зовнішню політику своєї команди на початку президентського терміну.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден, як очікується, оголосить про нові санкції, спрямовані проти економіки росії, цього тижня, у межах заходів щодо зміцнення військових зусиль України проти рф до вступу Дональда Трампа на посаду.