Байден в понедельник выступит в Госдепе и подытожит внешнюю политику США за свою каденцию

В понедельник, 13 января, президент США Джо Байден выступит в Государственном департаменте США с заключительной речью, чтобы определить важные достижения его администрации во внешней политике. Об этом информирует Associated Press (АР), передает УНН.

Детали

Отмечается, что о выступлении Джо Байдена сообщил высокопоставленный чиновник администрации, который пожелал остаться неназванным, чтобы предварительно ознакомиться с планами выступления.

Ожидается, что Байден в своей речи будет говорить об усилиях своей команды по расширению НАТО, сплочению союзников для предоставления Украине постоянного потока военной помощи - пишет АР.

Также предполагается, что Байден упомянет о заключении соглашения о безопасности и сотрудничестве между Японией, Южной Кореей и другими странами.

В Associated Press напомнили, что в 2021 году Байден уже произносил речь в Госдепе. Тогда он говорил о планируемой внешней политике своей команды в начале президентского срока.

Напомним

Президент США Джо Байден, как ожидается, объявит о новых санкциях, направленных против экономики россии, на этой неделе, в рамках мер по укреплению военных усилий Украины против рф до вступления Дональда Трампа в должность.