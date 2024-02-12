Багаторазовий світовий рекордсмен у марафоні Кельвін Кіптум загинув в автокатастрофі

24-річний спортсмен і його тренер загинули в результаті нещасного випадку в Кенії, передає УНН із посиланням на Marca.

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Кенієць Келвін Кіптум , 24-річний світовий рекордсмен у марафоні, загинув разом зі своїм тренером Жерве Хакізіманою у ДТП на трасі, що сполучає Елдорет і Каптагат, Кенія. Як вказується, це два символічні міста в долині Ріфт, де живе і тренується переважна більшість кенійських бігунів на довгі дистанції.

Згідно з місцевою інформацією, Кіптум був за кермом автомобіля марки Toyota. У салоні авто також було двоє пасажирів: його тренер і жінка, ідентифікована як Шерон Косгей, яка вижила, хоча й отримала серйозні травми. Поліція повідомила, що Кіптум не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, врізався у велике дерево та впав у кювет за 60 метрів.

Президент Кенії Вільям Руто вшанував марафонця Кельвіна Кіптума:

Йому було лише 24 роки, він був героєм. Його розумова сила та дисципліна були неперевершеними - написав Руто у мережі X у понеділок .

За найкращим спортсменом було майбутнє. Організація, яка об’єднує світову легку атлетику, оприлюднила заяву після того, як дізналася про смерть молодого чоловіка :

Всесвітня легка атлетика глибоко шкодує про те, що світовий рекордсмен у марафоні Кельвін Кіптум загинув у дорожньо-транспортній пригоді в неділю у віці 24 років - ідеться у повіомленні.

Довідково

Кельвін Кіптум народився і виріс у селі Чепсамо в Чепкоріо, за 30 кілометрів від Ельдорету в долині Ріфт, і в юності працював на родинній фермі великої рогатої худоби. Він почав бігати приблизно у віці 13 років. Він слідував за місцевими марафонцями на місцевих стежках і дорогах. Незабаром він взяв участь у своєму першому півмарафоні, Eldoret Half Marathon, де посів десяте місце. Лише через п'ять років, у 2018 році, у віці 18 років, він виграв цей забіг.

Кіптум дебютував на міжнародній арені у 2019 році і показав час 59:54, фінішувавши п'ятим на Лісабонському півмарафоні. У період з 2019 по 2021 рік Кіптум шість разів подолав 60 хвилин на півмарафоні.

Він досягав успіху саме на довших дистанціях, - це стало очевидним на Валенсійському марафоні 2022 року. Кіптум біг, сам себе очолюючи, з величезною групою до середини дистанції, яку йому вдалося подолати за 1:01:42, спортсмен почав нарощувати темп десь на 30 кілометрі. Через кілька кілометрів Кіптум був попереду в повній самоті. Подолавши другу половину за неймовірні 1:00:11, він перетнув фінішну лінію за рекордні 2:01:53 - найшвидший марафонський дебют в історії і достатній для третього місця у світовому рейтингу.

Кіптум також виграв Лондонський марафон 23 квітня 2023 року з рекордом дистанції.

На літній Олімпіаді в Парижі цього року Кіптум, який не виступав за Кенію на жодному великому міжнародному чемпіонаті, мав зустрітися зі своїм співвітчизником Кіпчоге.

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