Багаторазовий світовий рекордсмен у марафоні Кельвін Кіптум загинув в автокатастрофі
Київ • УНН
Кенійський рекордсмен світу з марафону Келвін Кіптум та його тренер загинули в автокатастрофі в Кенії.
24-річний спортсмен і його тренер загинули в результаті нещасного випадку в Кенії, передає УНН із посиланням на Marca.
Деталі
Кенієць Келвін Кіптум , 24-річний світовий рекордсмен у марафоні, загинув разом зі своїм тренером Жерве Хакізіманою у ДТП на трасі, що сполучає Елдорет і Каптагат, Кенія. Як вказується, це два символічні міста в долині Ріфт, де живе і тренується переважна більшість кенійських бігунів на довгі дистанції.
Згідно з місцевою інформацією, Кіптум був за кермом автомобіля марки Toyota. У салоні авто також було двоє пасажирів: його тренер і жінка, ідентифікована як Шерон Косгей, яка вижила, хоча й отримала серйозні травми. Поліція повідомила, що Кіптум не впорався з керуванням і з’їхав з дороги, врізався у велике дерево та впав у кювет за 60 метрів.
Президент Кенії Вільям Руто вшанував марафонця Кельвіна Кіптума:
Йому було лише 24 роки, він був героєм. Його розумова сила та дисципліна були неперевершеними
За найкращим спортсменом було майбутнє. Організація, яка об’єднує світову легку атлетику, оприлюднила заяву після того, як дізналася про смерть молодого чоловіка :
Всесвітня легка атлетика глибоко шкодує про те, що світовий рекордсмен у марафоні Кельвін Кіптум загинув у дорожньо-транспортній пригоді в неділю у віці 24 років
Довідково
Кельвін Кіптум народився і виріс у селі Чепсамо в Чепкоріо, за 30 кілометрів від Ельдорету в долині Ріфт, і в юності працював на родинній фермі великої рогатої худоби. Він почав бігати приблизно у віці 13 років. Він слідував за місцевими марафонцями на місцевих стежках і дорогах. Незабаром він взяв участь у своєму першому півмарафоні, Eldoret Half Marathon, де посів десяте місце. Лише через п'ять років, у 2018 році, у віці 18 років, він виграв цей забіг.
Кіптум дебютував на міжнародній арені у 2019 році і показав час 59:54, фінішувавши п'ятим на Лісабонському півмарафоні. У період з 2019 по 2021 рік Кіптум шість разів подолав 60 хвилин на півмарафоні.
Він досягав успіху саме на довших дистанціях, - це стало очевидним на Валенсійському марафоні 2022 року. Кіптум біг, сам себе очолюючи, з величезною групою до середини дистанції, яку йому вдалося подолати за 1:01:42, спортсмен почав нарощувати темп десь на 30 кілометрі. Через кілька кілометрів Кіптум був попереду в повній самоті. Подолавши другу половину за неймовірні 1:00:11, він перетнув фінішну лінію за рекордні 2:01:53 - найшвидший марафонський дебют в історії і достатній для третього місця у світовому рейтингу.
Кіптум також виграв Лондонський марафон 23 квітня 2023 року з рекордом дистанції.
На літній Олімпіаді в Парижі цього року Кіптум, який не виступав за Кенію на жодному великому міжнародному чемпіонаті, мав зустрітися зі своїм співвітчизником Кіпчоге.
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