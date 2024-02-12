Оновлений рейтинг WTA: Світоліна залишається в першій двадцятці, Ястремська та Калініна покращили свої позиції
Київ • УНН
В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна зберегла місце в першій двадцятці найкращих тенісисток світу. А Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна покращили свої позиції.
В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишається в першій двадцятці. Покращили свої позиції Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, пише УНН.
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Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу.
Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свої позиції та залишається на 20-му місці.
Покращили позиції Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Ястремська піднялася на 3 сходинки і стала 26-ю, Марта Костюк – на одну і стала 29-ю, Ангеліна Калініна повернулася до топ-30, Леся Цуренко зберегла 37-му позицію. По одному місцю втратили Дар'я Снігур (136-е місце) та Юлія Стародубцева (137-ме місце).
Після кількох зіграних турніров, що проходили під егідою WTA, лідером світового рейтингу залишається польська тенісистка Іга Свентек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Аріна Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гофф.
Чемпіонка змагань в ОАЕ Єлена Рибакіна з Казахстану повернулася до топ-4 світового рейтингу, посунувши американку Джессіку Пегулу. Це єдина зміна в топ-10. Експерша ракетка світу Кароліна Плішкова, яка виграла турнір у Румунії, піднялася на 19 позицій і тепер 59-та.
Теніс: Світоліна пробилася у фінал турніру WTA в Новій Зеландії06.01.24, 10:59 • 30420 переглядiв