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Оновлений рейтинг WTA: Світоліна залишається в першій двадцятці, Ястремська та Калініна покращили свої позиції

Оновлений рейтинг WTA: Світоліна залишається в першій двадцятці, Ястремська та Калініна покращили свої позиції

Київ • УНН

 • 24731 перегляди

В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна зберегла місце в першій двадцятці найкращих тенісисток світу. А Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна покращили свої позиції.

В оновленому рейтингу WTA Еліна Світоліна залишається в першій двадцятці. Покращили свої позиції Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна, пише УНН.

Деталі

Жіноча тенісна асоціація (WTA) оновила рейтинг найкращих тенісисток світу.

Перша ракетка України Еліна Світоліна зберегла свої позиції та залишається на 20-му місці.

Покращили позиції Даяна Ястремська, Марта Костюк та Ангеліна Калініна. Ястремська піднялася на 3 сходинки і стала 26-ю, Марта Костюк – на одну і стала 29-ю, Ангеліна Калініна повернулася до топ-30, Леся Цуренко зберегла 37-му позицію. По одному місцю втратили Дар'я Снігур (136-е місце) та Юлія Стародубцева (137-ме місце).

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Після кількох зіграних турніров, що проходили під егідою WTA, лідером світового рейтингу залишається польська тенісистка Іга Свентек. Друге місце посідає чемпіонка Australian Open-2024 білоруска Аріна Соболенко. Трійку лідерів замикає представниця США Корі Гофф.

Чемпіонка змагань в ОАЕ Єлена Рибакіна з Казахстану повернулася до топ-4 світового рейтингу, посунувши американку Джессіку Пегулу. Це єдина зміна в топ-10. Експерша ракетка світу Кароліна Плішкова, яка виграла турнір у Румунії, піднялася на 19 позицій і тепер 59-та.

Теніс: Світоліна пробилася у фінал турніру WTA в Новій Зеландії06.01.24, 10:59 • 30420 переглядiв

Анастасія Рябоконь

Анастасія Рябоконь

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