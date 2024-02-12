Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  195326 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  253929 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  215877 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  261034 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  296123 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  236677 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  201071 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  214451 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

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Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211137 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

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Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина сохранила место в первой двадцатке лучших теннисисток мира. А Даяна Ястремская и Ангелина Калинина улучшили свои позиции.

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Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции

россияне тренируют операторов БпЛА в Сирии для войны против Украины - ГУР

рф готовит российских операторов БПЛА на аэродроме в Сирии для использования беспилотников иранского производства в войне против Украины.

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россияне тренируют операторов БпЛА в Сирии для войны против Украины - ГУР

Во Франции взорвана самая высокая башня электростанции в Сент-Авольде: видео

Самая высокая градирня французской угольной электростанции Эмиля Юше в Сент-Авольде была разрушена в результате запланированного взрыва, что стало символическим шагом на пути к перепрофилированию объекта на производство "зеленого" водорода вместо ископаемого топлива.

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Во Франции взорвана самая высокая башня электростанции в Сент-Авольде: видео

Атака рф на Днепропетровскую область: около 30 тыс. домов остаются без электричества - Минэнерго

Атака российского беспилотника на электроподстанцию в Павлограде Днепропетровской области оставила без электричества более 30 000 абонентов.

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Атака рф на Днепропетровскую область: около 30 тыс. домов остаются без электричества - Минэнерго

россияне обстреляли Донецкую область ракетами С-300: ранены двое детей

российские войска обстреляли ракетами С-300 частный сектор в городе Селидово Донецкой области, ранив бабушку и двух ее внуков.

Война •   •  16360 просмотра
россияне обстреляли Донецкую область ракетами С-300: ранены двое детей

Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА

Российские войска обстреляли из минометов две громады Сумской области, вызвав четыре взрыва, но о жертвах не сообщается.

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Сумскую область россияне обстреляли дважды за ночь - ОВА

Глава Пентагона передал обязанности заместителю после госпитализации

Министр обороны США Ллойд Остин передал свои обязанности заместителю министра обороны Кэтлин Хикс после того, как был госпитализирован из-за срочной проблемы с мочевым пузырем.

Здоровье •   •  13697 просмотра
Глава Пентагона передал обязанности заместителю после госпитализации

На Запорожье армия рф осуществила 199 ударов, в том числе 72 дроновых атаки

За минувшие сутки российские войска совершили 199 обстрелов 22 населенных пунктов в Запорожской области Украины, в том числе 72 удара беспилотников и 117 артиллерийских ударов.

Война •   •  18051 просмотра
На Запорожье армия рф осуществила 199 ударов, в том числе 72 дроновых атаки

Харьковскую область ночью обстрелял враг, поврежден газопровод - ОВА

Российские войска ночью обстреляли два села в Харьковской области, повредив газопровод и жилой дом, а также обстреляли до 20 населенных пунктов в регионе в течение суток.

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Харьковскую область ночью обстрелял враг, поврежден газопровод - ОВА

Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали

Министр обороны США Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 11 февраля в связи с неотложными урологическими проблемами, требующими поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.

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Главу Пентагона Ллойда Остина снова госпитализировали