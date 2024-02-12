Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции

В обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина остается в первой двадцатке. Улучшили свои позиции Даяна Ястремская и Ангелина Калинина, пишет УНН.

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг лучших теннисисток мира.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сохранила свои позиции и остается на 20-м месте.

Улучшили позиции Даяна Ястремская, Марта Костюк и Ангелина Калинина. Ястремская поднялась на 3 ступеньки и стала 26-й, Марта Костюк - на одну и стала 29-й, Ангелина Калинина вернулась в топ-30, Леся Цуренко сохранила 37-ю позицию. По одному месту потеряли Дарья Снигур (136-е место) и Юлия Стародубцева (137-е место).

После нескольких сыгранных турниров, проходивших под эгидой WTA, лидером мирового рейтинга остается польская теннисистка Ига Свентек. Второе место занимает чемпионка Australian Open-2024 белоруска Арина Соболенко. Тройку лидеров замыкает представительница США Кори Гофф.

Чемпионка соревнований в ОАЭ Елена Рыбакина из Казахстана вернулась в топ-4 мирового рейтинга, подвинув американку Джессику Пегулу. Это единственное изменение в топ-10. Экс-первая ракетка мира Каролина Плишкова, выигравшая турнир в Румынии, поднялась на 19 позиций и теперь 59-я.

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