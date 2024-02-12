Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе

24-летний спортсмен и его тренер погибли в результате несчастного случая в Кении, передает УНН со ссылкой на Marca.

Детали

Кениец Келвин Киптум, 24-летний мировой рекордсмен в марафоне, погиб вместе со своим тренером Жерве Хакизиманой в ДТП на трассе, соединяющей Элдорет и Каптагат, Кения. Как указывается, это два символических города в долине Рифт, где живет и тренируется подавляющее большинство кенийских бегунов на длинные дистанции.

Согласно местной информации, Киптум был за рулем автомобиля марки Toyota. В салоне авто также было двое пассажиров: его тренер и женщина, идентифицированная как Шэрон Косгей, которая выжила, хотя и получила серьезные травмы. Полиция сообщила, что Киптум не справился с управлением и съехал с дороги, врезался в большое дерево и упал в кювет в 60 метрах.

Президент Кении Уильям Руто почтил марафонца Кельвина Киптума:

Ему было всего 24 года, он был героем. Его умственная сила и дисциплина были непревзойденными - написал Руто в соцсети X в понедельник .

За лучшим спортсменом было будущее. Организация, объединяющая мировую легкую атлетику, обнародовала заявление после того, как узнала о смерти молодого человека:

Всемирная легкая атлетика глубоко сожалеет о том, что мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в дорожно-транспортном происшествии в воскресенье в возрасте 24 лет - говорится в сообщении.

Справочно

Кельвин Киптум родился и вырос в деревне Чепсамо в Чепкорио, в 30 километрах от Эльдорета в долине Рифт, и в юности работал на семейной ферме крупного рогатого скота. Он начал бегать примерно в возрасте 13 лет. Он следовал за местными марафонцами на местных тропах и дорогах. Вскоре он принял участие в своем первом полумарафоне, Eldoret Half Marathon, где занял десятое место. Только через пять лет, в 2018 году, в возрасте 18 лет, он выиграл этот забег.

Киптум дебютировал на международной арене в 2019 году и показал время 59:54, финишировав пятым на Лиссабонском полумарафоне. В период с 2019 по 2021 год Киптум шесть раз преодолел 60 минут на полумарафоне.

Он преуспевал именно на более длинных дистанциях, - это стало очевидным на Валенсийском марафоне 2022 года. Киптум бежал, сам себя возглавляя, с огромной группой до середины дистанции, которую ему удалось преодолеть за 1:01:42, спортсмен начал наращивать темп где-то на 30 километре. Через несколько километров Киптум был впереди в полном одиночестве. Преодолев вторую половину за невероятные 1:00:11, он пересек финишную черту за рекордные 2:01:53 - самый быстрый марафонский дебют в истории и достаточный для третьего места в мировом рейтинге.

Киптум также выиграл Лондонский марафон 23 апреля 2023 года с рекордом дистанции.

На летней Олимпиаде в Париже в этом году Киптум, который не выступал за Кению ни на одном крупном международном чемпионате, должен был встретиться со своим соотечественником Кипчоге.

Напомним,

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