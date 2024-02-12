Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе
Киев • УНН
Кенийский рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум и его тренер погибли в автокатастрофе в Кении.
24-летний спортсмен и его тренер погибли в результате несчастного случая в Кении, передает УНН со ссылкой на Marca.
Детали
Кениец Келвин Киптум, 24-летний мировой рекордсмен в марафоне, погиб вместе со своим тренером Жерве Хакизиманой в ДТП на трассе, соединяющей Элдорет и Каптагат, Кения. Как указывается, это два символических города в долине Рифт, где живет и тренируется подавляющее большинство кенийских бегунов на длинные дистанции.
Согласно местной информации, Киптум был за рулем автомобиля марки Toyota. В салоне авто также было двое пассажиров: его тренер и женщина, идентифицированная как Шэрон Косгей, которая выжила, хотя и получила серьезные травмы. Полиция сообщила, что Киптум не справился с управлением и съехал с дороги, врезался в большое дерево и упал в кювет в 60 метрах.
Президент Кении Уильям Руто почтил марафонца Кельвина Киптума:
Ему было всего 24 года, он был героем. Его умственная сила и дисциплина были непревзойденными
За лучшим спортсменом было будущее. Организация, объединяющая мировую легкую атлетику, обнародовала заявление после того, как узнала о смерти молодого человека:
Всемирная легкая атлетика глубоко сожалеет о том, что мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в дорожно-транспортном происшествии в воскресенье в возрасте 24 лет
Справочно
Кельвин Киптум родился и вырос в деревне Чепсамо в Чепкорио, в 30 километрах от Эльдорета в долине Рифт, и в юности работал на семейной ферме крупного рогатого скота. Он начал бегать примерно в возрасте 13 лет. Он следовал за местными марафонцами на местных тропах и дорогах. Вскоре он принял участие в своем первом полумарафоне, Eldoret Half Marathon, где занял десятое место. Только через пять лет, в 2018 году, в возрасте 18 лет, он выиграл этот забег.
Киптум дебютировал на международной арене в 2019 году и показал время 59:54, финишировав пятым на Лиссабонском полумарафоне. В период с 2019 по 2021 год Киптум шесть раз преодолел 60 минут на полумарафоне.
Он преуспевал именно на более длинных дистанциях, - это стало очевидным на Валенсийском марафоне 2022 года. Киптум бежал, сам себя возглавляя, с огромной группой до середины дистанции, которую ему удалось преодолеть за 1:01:42, спортсмен начал наращивать темп где-то на 30 километре. Через несколько километров Киптум был впереди в полном одиночестве. Преодолев вторую половину за невероятные 1:00:11, он пересек финишную черту за рекордные 2:01:53 - самый быстрый марафонский дебют в истории и достаточный для третьего места в мировом рейтинге.
Киптум также выиграл Лондонский марафон 23 апреля 2023 года с рекордом дистанции.
На летней Олимпиаде в Париже в этом году Киптум, который не выступал за Кению ни на одном крупном международном чемпионате, должен был встретиться со своим соотечественником Кипчоге.
Напомним,
Легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.
Сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию со счетом 2:1 и добыла свой третий титул на Кубке африканских наций.
Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции
Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе
Кенийский рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум и его тренер погибли в автокатастрофе в Кении.
Оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и подтягивают резервы к Богдановке - Евлаш
Российские войска продолжают атаки под Бахмутом, подтягивая резервы к селу Богдановка, в то время как украинские войска держатся, принимаются все необходимые меры по отражению атаки противника.
Для обсуждения поддержки Украины: Туск планирует встретиться с Макроном и Шольцом
Премьер-министр Дональд Туск планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить увеличение европейской военной поддержки Украины.
Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии: СМИ узнали детали о подозреваемом
15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена был главным подозреваемым в нанесении ножевых ранений двум украинским баскетболистам, один из которых погиб, на железнодорожном вокзале в Оберхаузене, Германия, согласно видеодоказательствам и сообщениям.
Британская разведка: рф все больше милитаризирует свое высшее образование
Британская разведка сообщает, что открытие нового военного научно-исследовательского института в Высшей школе экономики в москве во главе с отставными адмиралами свидетельствует о том, что россия все больше милитаризирует свое высшее образование.
Безопасность Венгрии зависит от выживания Киева: Центр стратегических коммуникаций ответил на заявление Орбана о буферной зоне в Украине
В ответ на заявление премьер-министра Венгрии о буферной зоне в Украине, в Центре стратегических коммуникаций заявили, что безопасность Венгрии зависит от выживания Киева.
Напала большая собака: министр иностранных дел Украины сообщил, какое происшествие постигло его во время прогулки
На министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время выгула собственных собак напала и покусала бродячая собака, и он был вынужден обратиться за помощью в больницу.
ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны
Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что россия получает системы спутниковой связи Starlink через третьи страны, и Украина работает над нейтрализацией этой угрозы.
Суд обязал Нидерланды прекратить поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль
Нидерландский суд обязал правительство прекратить экспорт частей истребителей F-35 в Израиль из-за риска нарушения международного права из-за их возможного использования в военных действиях.
Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро
Заместитель министра сельского хозяйства Польши заявил, что страна опубликует список компаний, которые импортировали большое количество дешевого украинского зерна в то время, как польские фермеры испытывали финансовые трудности.