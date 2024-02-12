Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе

Эксклюзив
Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
  •  107642 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

Эксклюзив
Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  219857 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

Эксклюзив
Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  275469 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  236643 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

Эксклюзив
Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  281584 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

Эксклюзив
Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  312560 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  246604 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

Эксклюзив
В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  207301 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

Эксклюзив
Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК
07.02.24  •  219769 просмотра

Активного выезда людей из оккупированного Крыма не наблюдается - Представительство Президента в АРК

Эксклюзив
Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист
07.02.24  •  211425 просмотра

Судья по делу Лиева указал на отсутствие доказательств получения им выгоды от контракта с "Львовским арсеналом" - юрист

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе

Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе

Киев  •  УНН

12 февраль 2024, 11:51  •  3287 просмотра

Read in English

Кенийский рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум и его тренер погибли в автокатастрофе в Кении.

24-летний спортсмен и его тренер погибли в результате несчастного случая в Кении, передает УНН со ссылкой на Marca.

Детали

Кениец Келвин Киптум, 24-летний мировой рекордсмен в марафоне, погиб вместе со своим тренером Жерве Хакизиманой в ДТП на трассе, соединяющей Элдорет и Каптагат, Кения. Как указывается, это два символических города в долине Рифт, где живет и тренируется подавляющее большинство кенийских бегунов на длинные дистанции.

Согласно местной информации, Киптум был за рулем автомобиля марки Toyota. В салоне авто также было двое пассажиров: его тренер и женщина, идентифицированная как Шэрон Косгей, которая выжила, хотя и получила серьезные травмы. Полиция сообщила, что Киптум не справился с управлением и съехал с дороги, врезался в большое дерево и упал в кювет в 60 метрах.

Президент Кении Уильям Руто почтил марафонца Кельвина Киптума:

Ему было всего 24 года, он был героем. Его умственная сила и дисциплина были непревзойденными

За лучшим спортсменом было будущее. Организация, объединяющая мировую легкую атлетику, обнародовала заявление после того, как узнала о смерти молодого человека:

Всемирная легкая атлетика глубоко сожалеет о том, что мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в дорожно-транспортном происшествии в воскресенье в возрасте 24 лет

- говорится в сообщении. 

Справочно

Кельвин Киптум родился и вырос в деревне Чепсамо в Чепкорио, в 30 километрах от Эльдорета в долине Рифт, и в юности работал на семейной ферме крупного рогатого скота. Он начал бегать примерно в возрасте 13 лет. Он следовал за местными марафонцами на местных тропах и дорогах. Вскоре он принял участие в своем первом полумарафоне, Eldoret Half Marathon, где занял десятое место. Только через пять лет, в 2018 году, в возрасте 18 лет, он выиграл этот забег.

Киптум дебютировал на международной арене в 2019 году и показал время 59:54, финишировав пятым на Лиссабонском полумарафоне. В период с 2019 по 2021 год Киптум шесть раз преодолел 60 минут на полумарафоне.

Он преуспевал именно на более длинных дистанциях,  - это стало очевидным на Валенсийском марафоне 2022 года. Киптум бежал, сам себя возглавляя, с огромной группой до середины дистанции, которую ему удалось преодолеть за 1:01:42, спортсмен начал наращивать темп где-то на 30 километре. Через несколько километров Киптум был впереди в полном одиночестве. Преодолев вторую половину за невероятные 1:00:11, он пересек финишную черту за рекордные 2:01:53 - самый быстрый марафонский дебют в истории и достаточный для третьего места в мировом рейтинге.

Киптум также выиграл Лондонский марафон 23 апреля 2023 года с рекордом дистанции.

На летней Олимпиаде в Париже в этом году Киптум, который не выступал за Кению ни на одном крупном международном чемпионате, должен был встретиться со своим соотечественником Кипчоге.

Напомним,

Легенда мюнхенской "Баварии" и сборной Германии, Франц Беккенбауэр умер в возрасте 78 лет.

Сборная Кот-д'Ивуара победила Нигерию со счетом 2:1 и добыла свой третий титул на Кубке африканских наций.

Обновленный рейтинг WTA: Свитолина остается в первой двадцатке, Ястремская и Калинина улучшили свои позиции

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Спорт
toyotaToyota
nigeriyaНигерия
keniyaКения
parizhПариж
Багаторазовий світовий рекордсмен у марафоні Кельвін Кіптум загинув в автокатастрофі
Multiple world record holder in the marathon Kelvin Kipchoge dies in a car accident
Новости по теме

Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе

Кенийский рекордсмен мира по марафону Келвин Киптум и его тренер погибли в автокатастрофе в Кении.

Спорт •   •  3287 просмотра
Многократный мировой рекордсмен в марафоне Кельвин Киптум погиб в автокатастрофе

Оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и подтягивают резервы к Богдановке - Евлаш

Российские войска продолжают атаки под Бахмутом, подтягивая резервы к селу Богдановка, в то время как украинские войска держатся, принимаются все необходимые меры по отражению атаки противника.

Война •   •  5441 просмотра
Оккупанты продолжают натиск на Бахмутском направлении и подтягивают резервы к Богдановке - Евлаш

Для обсуждения поддержки Украины: Туск планирует встретиться с Макроном и Шольцом

Премьер-министр Дональд Туск планирует встретиться с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, чтобы обсудить увеличение европейской военной поддержки Украины.

Война •   •  6658 просмотра
Для обсуждения поддержки Украины: Туск планирует встретиться с Макроном и Шольцом

Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии: СМИ узнали детали о подозреваемом

15-летний немецко-турецкий школьник из Гельзенкирхена был главным подозреваемым в нанесении ножевых ранений двум украинским баскетболистам, один из которых погиб, на железнодорожном вокзале в Оберхаузене, Германия, согласно видеодоказательствам и сообщениям.

Криминал и ЧП •   •  6811 просмотра
Убийство 17-летнего украинского баскетболиста в Германии: СМИ узнали детали о подозреваемом

Британская разведка: рф все больше милитаризирует свое высшее образование

Британская разведка сообщает, что открытие нового военного научно-исследовательского института в Высшей школе экономики в москве во главе с отставными адмиралами свидетельствует о том, что россия все больше милитаризирует свое высшее образование.

Война •   •  7650 просмотра
Британская разведка: рф все больше милитаризирует свое высшее образование

Безопасность Венгрии зависит от выживания Киева: Центр стратегических коммуникаций ответил на заявление Орбана о буферной зоне в Украине

В ответ на заявление премьер-министра Венгрии о буферной зоне в Украине, в Центре стратегических коммуникаций заявили, что безопасность Венгрии зависит от выживания Киева.

Война •   •  12992 просмотра
Безопасность Венгрии зависит от выживания Киева: Центр стратегических коммуникаций ответил на заявление Орбана о буферной зоне в Украине

Напала большая собака: министр иностранных дел Украины сообщил, какое происшествие постигло его во время прогулки

На министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу во время выгула собственных собак напала и покусала бродячая собака, и он был вынужден обратиться за помощью в больницу.

Общество •   •  11095 просмотра
Напала большая собака: министр иностранных дел Украины сообщил, какое происшествие постигло его во время прогулки

ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны

Представитель украинской разведки Андрей Юсов заявил, что россия получает системы спутниковой связи Starlink через третьи страны, и Украина работает над нейтрализацией этой угрозы.

Война •   •  12215 просмотра
ГУР: никто не утверждает, что продажа Starlink россиянам идет официально, есть третьи страны

Суд обязал Нидерланды прекратить поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль

Нидерландский суд обязал правительство прекратить экспорт частей истребителей F-35 в Израиль из-за риска нарушения международного права из-за их возможного использования в военных действиях.

Война •   •  16908 просмотра
Суд обязал Нидерланды прекратить поставки запчастей для истребителей F-35 в Израиль

Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро

Заместитель министра сельского хозяйства Польши заявил, что страна опубликует список компаний, которые импортировали большое количество дешевого украинского зерна в то время, как польские фермеры испытывали финансовые трудности.

Политика •   •  13203 просмотра
Польша хочет обнародовать список компаний, которые импортировали украинское зерно на почти полтора миллиарда евро