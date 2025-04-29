Авторка бестселерів Александра Фрьоліх могла бути вбита - поліція прокоментувала загадкову смерть письменниці

58-річна письменниця Александра Фрьоліх була знайдена мертвою у своєму плавучому будинку у гамбурзькому районі Мурфліт минулого тижня. Правоохоронці розглядають декілька версій - спочатку ішлося про трагічний випадок, самогубство. за новою інформацією слідчих, жінка внаслідок насильницьких дій.

Передає УНН із посиланням на Bild, Focus та NDR.

Деталі

У вівторок, 22 квітня, 58-річну Александру Фрьоліх, одну з найуспішніших німецьких письменниць останніх років, знайшли бездиханною у її плавучому будинку в Гамбурзі (на березі гавані Гольцхафен, район Мурфліт). Спочатку ішлося про обставини, які призвели до трагічного випадку, також розглядалась версія самогубства. Але після аналізу слідів і доказів поліція Гамбурга припустила, що "жінка померла в результаті насильства".

Слідчі припускають, що жінка була вбита між північчю і 5.00 ранку у вівторок.

Довідково

Александра Фрьоліх - одна з найуспішніших німецьких письменниць останніх років. Її гумористичні, але водночас глибокі романи, такі як "Gestorben wird immer" (2016) та "Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen" (2012), на кілька місяців потрапили до списку бестселерів.

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Фрьоліх також публікувала свої авторські статті для різних жіночих журналів. Незважаючи на свій успіх, вона вела самотнє життя у своєму плавучому будинку.

Що відбувалось у ніч на 22 квітня, коли Фрьоліх загадково померла

Обставини смерті відомої письменниці викликають багато запитань.

Тіло жінки було знайдено на човні на березі Хольцхафена у вівторок вранці приблизно тиждень тому.

Сусід раніше розповідав про постріли, чутні в ніч злочину. Постріл пролунав близько 1.30 ночі. Лише близько 5.20 ранку, тобто приблизно через чотири години, один з трьох синів Фрьоліха сповістив гамбурзьку поліцію.

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Відділ з розслідування вбивств, який веде розслідування щодо оточення авторки бестселерів, зняв відбитки пальців з рук родича Александри Фрьоліх.

Водолази обшукали воду навколо плавучого будинку в пошуках можливого знаряддя вбивства, а для документування місця злочину був використаний 3D-сканер.

Нещодавно з'явилися данні розтину тіла письменниці.

Згідно з результатами розтину, які зараз є в наявності, причиною смерті стала травма тупим предметом. Розслідування щодо підозрюваного триває - заявив речник поліції Серен Цімбал.

В поле зору поліції потрапив близький родич, який проживає неподалік пишуть ЗМІ. Але поліція не повідомляє нові подробиці своїх припущень щодо підозрюваного.

Точна причина смерті залишається неясною.

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