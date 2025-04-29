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Автор бестселлеров Александра Фрёлих могла быть убита - полиция прокомментировала загадочную смерть писательницы

Киев • УНН

 • 866 просмотра

Немецкая писательница Александра Фрёлих найдена мертвой в Гамбурге. Сначала была версия о трагическом случае, однако полиция расследует убийство тупым предметом.

Автор бестселлеров Александра Фрёлих могла быть убита - полиция прокомментировала загадочную смерть писательницы

58-летняя писательница Александра Фрёлих была найдена мертвой в своем плавучем доме в гамбургском районе Мурфлит на прошлой неделе. Правоохранители рассматривают несколько версий - сначала речь шла о трагическом случае, самоубийстве. по новой информации следователей, женщина в результате насильственных действий.

Передает УНН со ссылкой на Bild, Focus и NDR.

Детали

Во вторник, 22 апреля, 58-летнюю Александру Фрёлих, одну из самых успешных немецких писательниц последних лет, нашли бездыханной в ее плавучем доме в Гамбурге (на берегу гавани Гольцхафен, район Мурфлит). Сначала речь шла об обстоятельствах, которые привели к трагическому случаю, также рассматривалась версия самоубийства. Но после анализа следов и доказательств полиция Гамбурга предположила, что "женщина умерла в результате насилия".

Следователи предполагают, что женщина была убита между полуночью и 5.00 утра во вторник.

Справка

Александра Фрёлих - одна из самых успешных немецких писательниц последних лет. Ее юмористические, но в то же время глубокие романы, такие как "Gestorben wird immer" (2016) и "Meine russische Schwiegermutter und andere Katastrophen" (2012), на несколько месяцев попали в список бестселлеров.

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Фрёлих также публиковала свои авторские статьи для различных женских журналов. Несмотря на свой успех, она вела одинокую жизнь в своем плавучем доме.

Что происходило в ночь на 22 апреля, когда Фрёлих загадочно умерла

Обстоятельства смерти известной писательницы вызывают много вопросов.

Тело женщины было найдено на лодке на берегу Хольцхафена во вторник утром примерно неделю назад.

Сосед ранее рассказывал о выстрелах, слышных в ночь преступления. Выстрел прозвучал около 1.30 ночи. Лишь около 5.20 утра, то есть примерно через четыре часа, один из трех сыновей Фрёлиха известил гамбургскую полицию.

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Отдел по расследованию убийств, который ведет расследование в отношении окружения автора бестселлеров, снял отпечатки пальцев с рук родственника Александры Фрёлих.

Водолазы обыскали воду вокруг плавучего дома в поисках возможного орудия убийства, а для документирования места преступления был использован 3D-сканер.

Недавно появились данные вскрытия тела писательницы.

Согласно результатам вскрытия, которые сейчас имеются, причиной смерти стала травма тупым предметом. Расследование в отношении подозреваемого продолжается

- заявил представитель полиции Серен Цимбал.

В поле зрения полиции попал близкий родственник, проживающий неподалеку, пишут СМИ. Но полиция не сообщает новые подробности своих предположений относительно подозреваемого.

Точная причина смерти остается неясной.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

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