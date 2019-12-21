Австралійська влада повідомляє про катастрофічний розмах лісових пожеж
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Влада австралійського штату Новий Південний Уельс повідомили, що лісові пожежі набувають катастрофічного розмаху. Про це повідомляє УНН із посиланням на Euronews.
"Лісові пожежі в австралійському штаті Новий Південний Уельс набувають катастрофічного розмаху: про це заявляє влада регіону. Пожежні вже майже два місяці не можуть впоратися з масовими спалахами. Проти вогнеборців - рекордна спека. В Австралії зараз літо, і середня температура на континенті - до 42 градусів, а в районі Сіднея піднімається до 47", - повідомили в ЗМІ.
Також повідомляється, що у вихідні синоптики попереджали про помітне похолодання. Але при цьому, будуть дути вітри, які можуть ще сильніше роздути пожежі.
"Надзвичайний стан в Новому Південному Уельсі було оголошено два дні тому. Вогнем вже знищено під три мільйони гектарів лісу, зараз пожежі палають на площі 40 тисяч гектарів", - додали в ЗМІ.
Додамо, що на допомогу австралійським пожежним поспішають колеги з інших країн. Так, в суботу туди відправився вже третій за місяць канадський загін.
Нагадаємо, в Австралії через аномальну спеку чоловік приготував 1,5 кг свинини в автомобілі.