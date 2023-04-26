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Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження росіян - Генштаб

Київ • УНН

 • 288132 перегляди

КИЇВ. 26 квітня. УНН. Українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Цитата

"Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Supercam”, - йдеться в повідомленні.

Доповнення

У Херсонській області українські військові знищили шість ворожих безпілотних літальних апаратів.

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