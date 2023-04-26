Авиация ВСУ нанесла 11 ударов по районам сосредоточения россиян - Генштаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 апреля. УНН. Украинская авиация за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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"Авиация Сил обороны за сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов. Также сбит вражеский разведывательный БпЛА типа “Supercam”, - говорится в сообщении.
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В Херсонской области украинские военные уничтожили шесть вражеских беспилотных летательных аппаратов.