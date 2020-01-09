Авіакатастрофа в Ірані: компанія зі США передала слідчим дані про рух літака
Київ • УНН
КИЇВ. 9 січня. УНН. Американська компанія Aireon зібрала дані про рух пасажирського літака МАУ, який зазнав катастрофи під час здійснення рейсу PS752 з Тегерана до Києва, і передала цю інформацію компетентним органам для з'ясування обставин трагедії. Про це з посиланням на представницю Aireon, що спеціалізується на глобальній системі відстеження літаків, повідомляє DW, передає УНН.
Дані передані "компетентним органам, які проводять розслідування", повідомила представниця Aireon.
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Компанія спеціалізується на глобальній системі відстеження і спостереження за літаками та використовує для цього космічні супутники, що дозволяє збирати більш детальну інформацію у порівнянні з тою, що зазвичай доступна на комерційних сайтах трекінгу авіарейсів.
За інформацією інтернет-сервісу з трекінгу авіарейсів Flightradar24, дані з транспондерів повітряного судна надходили лише перші дві хвилини після зльоту.
Компанія Boeing після катастрофи лайнера в Ірані почала збирати інформацію про обставини трагедії.
Нагадаємо, 8 січня державні засоби масової інформації Ірану повідомили, що рейс PS752 "Міжнародних авіаліній України" розбився неподалік від Тегерана приблизно через три хвилини після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні, в результаті чого загинули всі пасажири і члени екіпажу на борту.
Серед названих можливих причин авіакатастрофи пасажирського лайнера Boeing 737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" в Ірані - технічні причини. Також, той факт, що літак уже горів у небі до того, як розбився, викликало припущення, що літак був збитий.
При цьому Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) ввело обмеження на польоти у регіоні. "FAA заявило у вівторок, що забороняє невійськовим літакам США "працювати в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської затоки і Оманської затоки", вказало раніше CNN.
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Водночас у повідомленні посольства України в Ірані було вказано, що "за попередньою інформацією, літак розбився внаслідок аварії двигуна через технічні причини". Згодом його відредагували, вказавши, що "інформація щодо причин авіакатастрофи з’ясовується комісією".
На борту літака МАУ, який зазнав аварії в Ірані, було 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. МАУ опублікувала список пасажирів літака, який розбився в Ірані.
З 9 січня українським авіакомпаніям заборонили польоти над Іраном.
В Україні 9 січня оголошено днем жалоби у зв’язку з катастрофою літака МАУ.