Авіакатастрофа в Ірані: компанія зі США передала слідчим дані про рух літака

КИЇВ. 9 січня. УНН. Американська компанія Aireon зібрала дані про рух пасажирського літака МАУ, який зазнав катастрофи під час здійснення рейсу PS752 з Тегерана до Києва, і передала цю інформацію компетентним органам для з'ясування обставин трагедії. Про це з посиланням на представницю Aireon, що спеціалізується на глобальній системі відстеження літаків, повідомляє DW, передає УНН.