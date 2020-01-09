Авиакатастрофа в Иране: компания из США передала следователям данные о движении самолета

Данные переданы "компетентным органам, которые проводят расследование", сообщила представительница Aireon.

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Компания специализируется на глобальной системе отслеживания и наблюдения за самолетами и использует для этого космические спутники, что позволяет собирать более подробную информацию по сравнению с той, что обычно доступна на коммерческих сайтах трекинга авиарейсов.

По информации интернет-сервиса с трекинга авиарейсов Flightradar24, данные с транспондеров воздушного судна поступали только первые две минуты после взлета.

Компания Boeing после катастрофы лайнера в Иране начала собирать информацию об обстоятельствах трагедии.

Напомним, 8 января государственные средства массовой информации Ирана сообщили, что рейс PS752 "Международных авиалиний Украины" разбился неподалеку от Тегерана примерно через три минуты после взлета с международного аэропорта Имама Хомейни, в результате чего погибли все пассажиры и члены экипажа на борту.

Среди названных возможных причин авиакатастрофы пассажирского лайнера Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" в Иране - технические причины. Также, тот факт, что самолет уже горел в небе до того, как разбился, вызвало предположение, что самолет был сбит.

При этом Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ввело ограничения на полеты в регионе. "FAA заявило во вторник, что запрещает невоенным самолетам США "работать в воздушном пространстве над Ираком, Ираном, водами Персидского залива и Оманского залива", указал ранее CNN.

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В то же время в сообщении посольства Украины в Иране было указано, что "по предварительной информации, самолет разбился в результате аварии двигателя из-за технических причин". Позже его отредактировали, указав, что "информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией".

На борту самолета МАУ, потерпевшего крушение в Иране, было 167 пассажиров и 9 членов экипажа. МАУ опубликовала список пассажиров разбившегося в Иране самолета.

С 9 января украинским авиакомпаниям запретили полеты над Ираном.

В Украине 9 января объявлено днем траура в связи с катастрофой самолета МАУ.