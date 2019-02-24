Аваков заявив, що жорстко реагуватиме на провокації проти нього та МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков в ефірі одного з українських телеканалів заявив, що жорстко реагуватиме на провокації проти нього та МВС, повідомляє УНН.
“Я міністр внутрішніх справ і володію оперативною інформацією (про можливі провокації — ред. ). Дійсно, я знаю, що готуються до такої ситуації, але ж ми не в мильну оперу граємо: як хтось буде ображати Авакова, як він буде захищатись. Ми говоримо про одне серйозне питання — долю всієї країни... Якщо такі провокації будуть, я буду говорити про це публічно. Ми не з цукру в МВС і не розтанемо. Ми будемо реагувати дуже жорстко”, — розповів він.
Нагадуємо, у ВР буде внесено законопроект про посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства.