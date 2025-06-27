Атка рф на Дніпропетровщину: у лікарнях залишаються 13 людей, п'ятеро - у тяжкому стані

За уточненою інформацією, внаслідок ракетної атаки на Самар постраждали 25 людей. З них 12 – у медзакладах. Загалом на Дніпропетровщені після російських атак у лікарнях залишаються 13 цивільних. П'ятеро поранених у тяжкому стані. Про це повідомив у п'ятницю голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram, пише УНН.

Деталі

По Нікопольщині агресор бив безпілотниками та артилерією. Постраждали райцентр, Марганецька, Покровська, Мирівська громади. Пошкоджені інфраструктура, аптека, багатоповерхівка, приватний будинок, легковики.

Серед чотирьох постраждалих через ранковий удар по Нікополю один залишається в лікарні. Це 25-річний чоловік. Він у стані середньої тяжкості.

БпЛА російська армія спрямувала також на Українську громаду Синельниківського району. Зайнявся приватний будинок. Понівечені автівка і трактор.

Нагадаємо

У місті Самар Дніпропетровської області 27 червня пролунали вибухи на тлі повітряної тривоги через загрозу балістики. Внаслідок російської атаки кількість жертв зросла до 5 чоловік.

Водночас число жертв внаслідок російського удару по Дніпру 24 червня сягнуло 21 чоловік, постраждало понад 340 цивільних, серед яких – 38 дітей.

У Самарі оголосили дводенну жалобу після російського ракетного обстрілу