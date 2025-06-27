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Атака рф на Днепропетровскую область: в больницах остаются 13 человек, пятеро – в тяжелом состоянии

Киев • УНН

 • 580 просмотра

25 человек пострадали в результате ракетной атаки на Самар, 12 из них в медучреждениях. В общей сложности 13 мирных жителей остаются в больницах Днепропетровской области после российских атак.

Атака рф на Днепропетровскую область: в больницах остаются 13 человек, пятеро – в тяжелом состоянии

По уточненной информации, в результате ракетной атаки на Самар пострадали 25 человек. Из них 12 – в медучреждениях. Всего на Днепропетровщине после российских атак в больницах остаются 13 гражданских. Пятеро раненых в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в пятницу глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, пишет УНН.

Детали

По Никопольщине агрессор бил беспилотниками и артиллерией. Пострадали райцентр, Марганецкая, Покровская, Мировская громады. Повреждены инфраструктура, аптека, многоэтажка, частный дом, легковые автомобили.

Среди четырех пострадавших из-за утреннего удара по Никополю один остается в больнице. Это 25-летний мужчина. Он в состоянии средней тяжести.

БпЛА российская армия направила также на Украинскую громаду Синельниковского района. Загорелся частный дом. Повреждены автомобиль и трактор.

Напомним

В городе Самар Днепропетровской области 27 июня прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги из-за угрозы баллистики. В результате российской атаки количество жертв возросло до 5 человек.

В то же время число жертв в результате российского удара по Днепру 24 июня достигло 21 человека, пострадало более 340 гражданских, среди которых – 38 детей.

В Самаре объявили двухдневный траур после российского ракетного обстрела27.06.25, 15:56 • 1562 просмотра

Лилия Набока

Лилия Набока

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