Атака рф на Полтаву залишила частину жителів без світла
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Полтаву пошкоджено 23 об'єкти, включаючи 10 багатоквартирних будинків та 2 заклади освіти. 159 споживачів залишаються без електропостачання, фахівці працюють над відновленням.
Внаслідок атаки рф на Полтаву частина жителів без світла, серед іншого пошкоджено 10 багатоповерхівок, два заклади освіти, повідомила у четвер секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова у Telegram, пише УНН.
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"Пошкоджено 23 об’єкти: 10 багатоквартирних будинків, 7 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, будівлі приватних підприємців. Без електропостачання залишаються 159 споживачів", - написала Ямщикова.
Фахівці Полтаваобленерго, з її слів, працюють над якнайшвидшим відновленням живлення.
Нагадаємо
Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.
У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК.
2 людей загинули, 11 поранено внаслідок атаки рф на Полтавську громаду, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомили в ОВА.
Удар рф по Полтаві: серед загиблих двоє військових ТЦК та двоє військовослужбовців ЗСУ 03.07.25, 11:56 • 698 переглядiв