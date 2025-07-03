Атака рф на Полтаву залишила частину жителів без світла

Внаслідок атаки рф на Полтаву частина жителів без світла, серед іншого пошкоджено 10 багатоповерхівок, два заклади освіти, повідомила у четвер секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова у Telegram, пише УНН.

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"Пошкоджено 23 об’єкти: 10 багатоквартирних будинків, 7 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, будівлі приватних підприємців. Без електропостачання залишаються 159 споживачів", - написала Ямщикова.

Фахівці Полтаваобленерго, з її слів, працюють над якнайшвидшим відновленням живлення.

Нагадаємо

Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК.

2 людей загинули, 11 поранено внаслідок атаки рф на Полтавську громаду, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомили в ОВА.

Удар рф по Полтаві: серед загиблих двоє військових ТЦК та двоє військовослужбовців ЗСУ