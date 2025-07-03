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Атака рф на Полтаву залишила частину жителів без світла

Київ • УНН

 • 267 перегляди

Внаслідок російської атаки на Полтаву пошкоджено 23 об'єкти, включаючи 10 багатоквартирних будинків та 2 заклади освіти. 159 споживачів залишаються без електропостачання, фахівці працюють над відновленням.

Атака рф на Полтаву залишила частину жителів без світла

Внаслідок атаки рф на Полтаву частина жителів без світла, серед іншого пошкоджено 10 багатоповерхівок, два заклади освіти, повідомила у четвер секретар Полтавської міськради Катерина Ямщикова у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Пошкоджено 23 об’єкти: 10 багатоквартирних будинків, 7 приватних домоволодінь, 2 заклади освіти, будівлі приватних підприємців. Без електропостачання залишаються 159 споживачів", - написала Ямщикова.

Фахівці Полтаваобленерго, з її слів, працюють над якнайшвидшим відновленням живлення.

Нагадаємо

Сьогодні, 3 липня, вранці Полтавська громада зазнала масованої атаки російських дронів.

У Сухопутних військах ЗСУ повідомили, що 3 липня близько 9:00 ворог завдав удару по Полтаві, спричинивши пожежі в будівлі Полтавського міського ТЦК та на території приватного житлового будинку поблизу обласного ТЦК. 

2 людей загинули, 11 поранено внаслідок атаки рф на Полтавську громаду, пошкоджено цивільну інфраструктуру, повідомили в ОВА.

Удар рф по Полтаві: серед загиблих двоє військових ТЦК та двоє військовослужбовців ЗСУ 03.07.25, 11:56 • 698 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

СуспільствоВійна
Полтава
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